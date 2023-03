Splash News/Ideal Image

Το post vacation look, δηλαδή η μαυρισμένη, λαμπερή επιδερμίδα και τα sunkissed μαλλιά είναι ένας από τους βασικούς λόγους που πηγαίνουμε διακοπές και δεν ντρεπόμαστε καθόλου για αυτό. Τι θα έλεγες αν μάθαινες πως μπορείς να πετύχεις το ίδιο απόλυτα φυσικό ηλιοκαμένο look στα μαλλιά σου ακόμα και τώρα, μήνες πριν πας για πρώτη φορά στην παραλία; Επίτρεψέ μας να σου συστήσουμε τα midlights, τις it ανταύγειες του 2023:

Ανταύγειες 2023 | Τα midlights είναι η νέα μεγάλη τάση

Τα highlights “ανοίγουν” το χρώμα των μαλλιών, ενώ τα lowlights το σκουραίνουν. Τα midlights λοιπόν είναι κάτι ενδιάμεσο, χαρίζοντας στα μαλλιά ένα sunkissed αποτέλεσμα χωρίς ντεκαπάζ, όπως τονίζει ο celebrity colorist Matt Rez.

“Συνδέουν το χρώμα της βάσης με τις ανταύγειες, καθώς ‘τοποθετούνται’ ακριβώς κάτω από το αλουμινόχαρτο της ανταύγειας, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μη δείχνει ριγέ, αλλά απόλυτα ομοιόμορφο και φυσικό”, λέει ο Rez. Τα midlights είναι το πολύ δύο τόνους πιο ανοιχτόχρωμα από τη βάση και το πολύ δύο τόνους πιο σκουρόχρωμα από τις κλασικές ανταύγειες.

Καθώς πρόκειται για μία νέα τεχνική, δεν αποκλείεται ο colorist σου να μη γνωρίζει το όνομά της. Για να πετύχεις λοιπόν το αποτέλεσμα που βλέπεις στις celebrities είναι πολύ σημαντικό να πας στο κομμωτήριο έχοντας μαζί σου φωτογραφίες με το look που θέλεις. Δες παρακάτω μερικά από τα αγαπημένα μας midlight looks σε διάφορα χρώματα:

