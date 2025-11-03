Το ιστορικό

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, στην περιοχή κοντά στον κόμβο του ΚΤΕΛ, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου. Κατά τον έλεγχο που τους έγινε για εξακρίβωση στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχαν τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο κρατητήριο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Στο δικαστήριο

Με τη βοήθεια διερμηνέα της περσικής γλώσσας, οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι εισήλθαν παράνομα στη χώρα, καθώς φοβούνται για τη ζωή τους λόγω του καθεστώτος των Ταλιμπάν στη χώρα καταγωγής τους. Ισχυρίστηκαν ότι τελικός προορισμός τους ήταν η Αθήνα, όπου, όπως ανέφεραν, διατηρούν φιλικές σχέσεις με άτομα που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν προκειμένου να αιτηθούν άσυλο στην Ελλάδα.

Το δικαστήριο έκρινε και τους δύο ενόχους και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης εννέα (9) μηνών, με αναστολή υπό τον όρο εκούσιας επιστροφής στη χώρα τους. Ωστόσο, καθώς οι ίδιοι δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν την επιστροφή τους, η έδρα διέταξε την άμεση έκτιση της ποινής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν θα οδηγηθούν σε σωφρονιστικό κατάστημα, αλλά σε δομή φιλοξενίας, μέσα από την οποία θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτημα ασύλου.

