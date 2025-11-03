Θλίψη σκόρπισε στην Ξάνθη η είδηση ενός εργατικού δυστυχήματος με θύμα έναν 60χρονο, το πρωί της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στον Άγιο Αθανάσιο.

Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε έκρηξη σε φούρνο συσκευαστηρίου, τη στιγμή που εκτελούσε εργασίες συντήρησης. Ο φούρνος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρισκόταν σε λειτουργία παραγωγής.

Η ισχυρή έκρηξη εκτόξευσε την πόρτα του φούρνου, η οποία χτύπησε με δύναμη τον άτυχο εργαζόμενο στο στήθος, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 60χρονο και τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου, ενώ προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

