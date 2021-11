Εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, η ζωή εξελίσσεται σε έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι, εναλλάσσονται, σε έναν αρμονικό κύκλο που ρυθμίζει τα πάντα γύρω μας. Η σχέση μας με το φως και το σκοτάδι είναι ένας αρχέγονος και πολύπλοκος μηχανισμός, που εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια καθορίζει και καθορίζεται από τα έμβια όντα.

Όταν ο ήλιος έδυε, ουράνιες πηγές όπως το φεγγάρι, τα αστέρια, οι πλανήτες και ο Γαλαξίας φώτιζαν τον ουρανό. Η ζωή «έμαθε» λοιπόν να λειτουργεί κάτω από τη λάμψη τους.

Ανήκει στην αυξανόμενη κοινότητα επιστημόνων που ερευνα το φαινόμενο της φωτορύπανσης, της ρύπανσης που προκαλείται δηλαδή από τον υπερβολικό, άστοχα κατευθυνόμενο ή ενοχλητικό τεχνητό φωτισμό, σημειώνει μία ετήσια αύξηση της τάξης του 6% από τα μέσα του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα και καταγράφεται κυρίως στον ουρανό πάνω από τα αστικά κέντρα.

Tις ανέφελες, καλοκαιρινές νύχτες, οι ονειροπόλοι αυτού του κόσμου, όταν στρέφουν το βλέμμα ψηλά στον ουράνιο θόλο, δυσκολεύονται πια να μετρήσουν τα αστέρια και να εντοπίσουν λαμπερά ουράνια αντικείμενα.

Εκτός και αν ζουν σε κάποιο μακρινό, απομονωμένο χωριό της «Μαύρης Ηπείρου», ή είναι βεδουίνοι στην έρημο, εκεί όπου απουσιάζει το έντονο, τεχνητό φως που…κάνει τη νύχτα μέρα στις πολύβουες μεγαλουπόλεις.

Το θαμπό πέπλο της φωτορύπανσης καλύπτει πλέον το 80% του πλανήτη, ενώ το 1/3 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού αδυνατεί να διακρίνει στον ουρανό τον Γαλαξία που μας φιλοξενεί, διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Science από μια διεθνή ομάδα ερευνητών.

Στην Ευρώπη ειδικότερα, το 99% του πληθυσμού κοιτάζει πλέον έναν ουρανό όπου τα αστέρια είναι αόρατα, ενώ ανάλογο είναι το ποσοστό και στις ΗΠΑ, αγγίζοντας το 80% κατά μέσο όρο.

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα του «Νέου Παγκόσμιου Άτλαντα της τεχνητής φωτεινότητας στο Νυχτερινό Ουρανό» (New world atlas of artificial night sky brightness), που αποκαλύπτει ένα φαινόμενο επικίνδυνο, όσο και άγνωστο στους περισσότερους απο εμάς.

Προκαλείται μεταξύ άλλων από το φωτισμό του δρόμου, τις επιγραφές νέον, τους προβολείς των αυτοκινήτων, τις λάμπες στα γραφεία που δουλεύουν μέχρι αργά τη νύχτα.

Το skyglow όπως επίσης λέγεται, δεν αφορά μόνο τους αστρονόμους και τους επιστήμονες, αλλά έχει συνέπειες στο ίδιο το περιβάλλον, το ζωικό βασίλειο και την ανθρώπινη υγεία, προειδοποιούν ολοένα και περισσότεροι ερευνητές.

Το τεχνητό νυχτερινό φως μπορεί να αναγκάσει τα αποδημητικά πουλιά να μεταναστεύσουν νωρίτερα, να αποπροσανατολίσει τις θαλάσσιες χελώνες, να επηρεάσει τις νυχτοπεταλούδες και φυσικά να απορρυθμίσει το ανθρώπινο βιολογικό ρολόι και να διαταράξει τη φυσική αλλά και ψυχική ισορροπία μας.

Μία από τις βασικές του συνέπειες είναι ότι αλλάζει το λεγόμενο κιρκαδικό ρυθμό μας, ένα έμφυτο ρολόι στον οργανισμό μας, που επηρεάζει τη θερμοκρασία του σώματος, την πίεση του αίματος, τους μυς, τα επίπεδα ορμονών, τον καρδιακό ρυθμό κοκ και προσαρμόζεται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι κατά κύριο λόγο το φως.