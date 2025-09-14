Fashion moments: Οι 10 +1 καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί στην ιστορία των βραβείων Emmy

Τα βραβεία Emmy δεν είναι μόνο ένας θεσμός που τιμά τις κορυφαίες τηλεοπτικές παραγωγές για εμάς τους fashion lovers. Είναι και μια σκηνή όπου η μόδα πρωταγωνιστεί και το κόκκινο χαλί γίνεται για μια ακόμη φορά πασαρέλα υψηλής αισθητικής με εμφανίσεις πολλών σταρ να γράφουν ιστορία ανα τα χρόνια.

Με αφορμή τα 77α Primetime Emmy Awards, που θα πραγματοποιηθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), 15 Σεπτεμβρίου 2025 στο Peacock Theater με οικοδεσπότη τον κωμικό Nate Bargatze, θυμόμαστε τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις όλων των εποχών με χρονολογική σειρά, στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης.

Cindy Crawford (1992)

Η εμφάνιση της Cindy Crawford στα βραβεία Emmy το 1992, έμεινε στην ιστορία σαν ένα από τα καλύτερα fashion moments. Η ίδια φόρεσε ένα μοντέρνο σύνολο που περιλάμβανε ένα μαύρο κορσέ πάνω από ένα λευκό πουκάμισο με αποδομημένη γραμμή, σε συνδυασμό με μια μαύρη φούστα με σκίσιμο μέχρι το μηρό, και ολοκλήρωσε το σύνολο με ένα κομψό μαύρο μπερέ και μαύρα ψηλοτάκουνα παπούτσια με λουράκια, δημιουργώντας ένα σύνολο εμπνευσμένο από το σμόκιν.

Actor Jason Priestley poses with model Cindy Crawford AP

Oprah Winfrey (1994)

Το 1994, η Oprah Winfrey παρευρέθηκε στα Daytime Emmy Awards φορώντας ένα ροζ φόρεμα με λουλούδια, με διαφανή φούστα και κορσέ Valentino.

Oprah Winfrey AP

Sarah Jessica Parker (1999)

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση της Sarah Jessica Parker με ένα λαμπερό κίτρινο φόρεμα με πούλιες της Anna Molinari.

Actress Sarah Jessica Parker AP

Jennifer Aniston (1999)

Η αγαπημένη μας Jennifer Aniston σε μια εμφάνιση που δεν υπάρχει περίπτωση να μην την έχει πάρει κάπου το μάτι σου, είτε για την στυλιστική της επιλογή με το Randolph Duke σετ (φούστα – με λαμπερό τοπ), είτε για το statement μαλλί της, είτε για την πιο εκκεντρική εμφάνιση της βραδιάς συνοδευόμενη από τον τότε συζηγό της Brad Pitt.

Jennifer Aniston (Photo by Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images) Ron Galella Collection

Sarah Jessica Parker (2000)

H στιγμή όπου η Carrie Bradshaw και η SJP γίνονται ένα άτομο – με ένα εντυπωσιακό ροζ πουπουλένιο φόρεμα Oscar De La Renta.

Sarah Jessica Parker AP

Courteney Cox (2002)

Το 2002 η Courteney Cox φόρεσε ένα κοντό, γκρι φόρεμα Christian Dior με στρας στα βραβεία ενώ η εμφάνιση όλου του cast από τα «Φιλαράκια» έμεινε αξέχαστη τόσο για το πολυαναμενόμενο τότε βραβείο, όσο και για την στυλιστική επιλογή της Jennifer Aniston που ταίριαζε άψογα με την Courteney, με απαλό ροζ Dior φόρεμα.

Courteney Cox Πηγή: AP David Schwimmer, from left, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston and Matt LeBlanc pose after “Friends” won outstanding comedy series at the 54th Primetime Emmy Awards on Sept. 22, 2002, in Los Angeles. Cast members are sharing more remembrances of Perry in their first personal social media posts since the actorβ€™s death on Oct. 28. (AP Photo/Reed Saxon, File) Πηγή: AP 01 02

Blake Lively (2009)

Η Blake Lively με φλογερό maxi φόρεμα στο red carpet το 2009.

Blake Lively AP

Julia Roberts (2014)

Η Julia Roberts με σκούρο μπλε μίνι φόρεμα Elie Saab Haute Couture με μακριά μανίκια, γεμάτο χάντρες και στην πιο ξανθιά version της.

Julia Roberts Invision

Nicole Kidman (2017)

Το 2017 η Nicole Kidman επέλεξε ένα κόκκινο πλισέ φόρεμα A-line της Calvin Klein by Appointment σειράς με ασημένιες λεπτομέρειες.

Nicole Kidman Invision

Anya Taylor-Joy (2021)

Η Anya Taylor-Joy με εντυπωσιακό Dior φόρεμα σε εκρού απόχρωση, σατέν υφή και κίτρινη ουρά.

Anya Taylor-Joy Invision

Zendaya (2022)

H Zendaya με Valentino φόρεμα και το βραβείο της, το 2022.

Zendaya Invision

Τα Emmys είναι μια γιορτή της τηλεόρασης, για ηθοποιούς, σκηνοθέτες και ολόκληρες παραγωγές, αλλά για εμάς αποτελεί ένα πολιτιστικό γεγονός στον κόσμο του θεάματος αλλά και της μόδας. Με κάθε κόκκινο χαλί, δημιουργούνται νέες στιγμές-ορόσημα που συζητιούνται για χρόνια. Καθώς πλησιάζουμε την τελετή του 2025, η αγωνία κορυφώνεται για το ποιοι θα κερδίσουν τα βραβεία αλλά και για το ποιοι θα κατακτήσουν το κόκκινο χαλί.