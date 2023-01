Στο πλαίσιο του διαπιστευμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 το Πρότυπο ΕΠΑΛ – 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων οργάνωσε τις επόμενες δύο ροές κινητικότητας εκπαιδευτικού προσωπικού στο Άμστερνταμ – Ολλανδία και στη Φλωρεντία- Ιταλία, διάρκειας μιας εβδομάδας η κάθε μία.

Το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο το οποίο παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί είχε τίτλο “ΙCT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity” και διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy στο Άμστερνταμ.

Οι εκπαιδευτικοί γνώρισαν μοντέλα που υποστηρίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των ΤΠΕ στην τάξη. Έμαθαν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται περιεχόμενα μάθησης χρησιμοποιώντας μια ποικιλία εργαλείων, ιστοσελίδων και μηχανών αναζήτησης, να εισαγάγουν την τεχνολογία σε ένα σχέδιο μαθήματος για να γίνεται πιο δραστήρια και αποτελεσματική διδασκαλία. Έτσι προωθώντας τη δημιουργικότητα και δίνοντας κίνητρα στους μαθητές, έχουμε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη δέσμευση και υψηλότερα κίνητρα για τη μαθησιακή διαδικασία.

Το δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο το οποίο παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί είχε τίτλο “Photo and Video Making in your Classroom: the Educational Power of Multimedia” από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy στη Φλωρεντία.

Μέσα από αυτή την επιμόρφωση δόθηκε η δυνατότητα στους καθηγητές να εξοικειωθούν με τις τρέχουσες τάσεις στις τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών, να γνωρίσουν την εκπαιδευτική δύναμη των οπτικοακουστικών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία, να χρησιμοποιούν τους υπάρχοντες οπτικοακουστικούς πόρους και να δημιουργούν δικούς τους ώστε να ενισχυθεί και να τονωθεί η μάθηση των μαθητών.

Στην πρώτη ροή κινητικότητας συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Αβδελίδου Ελένη (ΠΕ86), Παπαγεωργίου Παναγιώτα (ΠΕ02), Πλεξίδα Αλεξάνδρα (ΠΕ80) και Νταράλας Παυσανίας (ΠΕ82) και στη δεύτερη ροή κινητικότητας συμμετείχε η Ντίνα Ευαγγελία (ΠΕ88.01).

Το σεμινάρια παρακολούθησαν επίσης εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες όπως Ρουμανία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Βουλγαρία και Τουρκία.