Η Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού θα φιλοξενήσει για δεύτερη φορά (η πρώτη ήταν στις 30 Ιαν. 2020 μαζί με την Άννα Διαμαντοπούλου με θέμα “ Βιομηχανική Επανάσταση και Παιδεία”) στην πόλη μας τον Μιχάλη Μπλέτσα για να μας μιλήσει για την Τεχνητή Νοημοσύνη και πώς αυτή θα επιδράσει στη ζωή μας και στη ζωή των επιγόνων μας σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας.O Μιχάλης Μπλέτσας είναι ένας άνθρωπος με άποψη, ευφυής, οξύνους. Διαθέτει ερευνητική εμπειρία και έργο σχεδόν τριών δεκαετιών σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα του πλανήτη και σε ένα από τα δημοφιλέστερα επιστημονικά πεδία όλων των εποχών. Ο λόγος του είναι χειμαρρώδης, η σκέψη του συνδυάζει φιλοσοφικές αναζητήσεις, επιστημονικά δεδομένα, ανθρωποκεντρικούς προβληματισμούς, κοινωνικοπολιτικές παρατηρήσεις (K-070222).

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη πέρασε από το στάδιο των “έξυπνων βοηθών” στην καρδιά μιας παγκόσμιας τεχνολογικής και γεωπολιτικής αναταραχής. Για παράδειγμα το ερευνητικό σενάριο AI 2027 έρχεται τώρα να προσφέρει μια τολμηρή μα και τεκμηριωμένη υπόθεση για το πού θα μπορούσαν να οδηγήσουν οι εξελίξεις αν συνεχίσουν με τον σημερινό εκθετικό ρυθμό. Το σενάριο δεν αποτελεί πρόβλεψη, αλλά αποτελεί εργαλείο σκέψης για ερευνητές και υπεύθυνους πολιτικής. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, το αφήγημα για την Τ.Ν. μετατοπίστηκε έντονα και έτσι από τη φάση του «βοηθού» και του chatbot, περάσαμε στον

πυρήνα μιας τεχνολογικής κούρσας με γεωπολιτικές, στρατηγικές και υπαρξιακές προεκτάσεις.

Μαζί με τον Μιχάλη Μπλέτσα θα είναι παρών και αρμόδιος Υπουργός, συντοπίτης μας και μέλος της Λέσχης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, μια συναρπαστική δυάδα ομιλητών στην διάθεση μας για να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε το μέλλον

(*) ΒΙΟ Μ.Μ.

Ο Μιχάλης Μπλέτσας είναι ερευνητής και ο διευθυντής πληροφορικής του ΜΙΤ Media Lab. Με την ιδιότητα του αυτή είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την λειτουργία και την ασφάλεια όλης της ψηφιακής υποδομής που χρησιμοποιεί το εργαστήριο για να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Ήταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της One Laptop Per Child, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας που σχεδίασε και κατασκεύασε ένα laptop πολύ χαμηλού κόστους – μιας τεχνολογίας που στόχευε να βοηθήσει στο το πώς μορφώνονται τα παιδιά στον κόσμο.

Κατά την διάρκεια της θητείας του στην OLPC, συνέβαλε στον βιομηχανικό σχεδιασμό, τα ηλεκτρονικά καθώς και το λογισμικό του λαπτοπ XO-1 της OLPC.

Πριν προσχωρήσει στο Media Lab, ήταν μηχανικός συστημάτων στην Aware, Inc., όπου σχεδίασε και έγραψε βιβλιοθήκες λογισμικού υψηλής απόδοσης για τους παράλληλους υπερυπολογιστές κατανεμημένης μνήμης της Intel, και ασχολήθηκε με την εφαρμογή της τεχνολογίας ADSL για παροχή διαδικτυακής πρόσβασης σε οικιακούς χρήστες.

Έχει εκτεταμένη συμβουλευτική δραστηριότητα γύρω από θέματα τεχνολογίας και τεχνολογικής πολιτικής. Υπήρξε συνιδρυτής δύο εταιρειών και μέλος ΔΣ ή σύμβουλος σε πολλές άλλες. Τον Απρίλιο του 2024 ανέλαβε Διοικητής στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.

Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και M.Sc. Μηχανικός υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Βοστώνης.