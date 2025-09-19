Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡ. ΒΛΑΧΟ

ΕΤΩΝ 92Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 19 – 9 – 2025 και ώρα 12.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΥΓΟΣ: Βαϊτσα Βλάχου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος και Σοφία Βλάχου, Φωτεινή και Παναγιώτης Νικολάου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βάνα και Γιώργος, Βίβιαν και Νίκος, Μάριος

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Παρασκευή 19 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του

Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».