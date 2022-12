Ηθερμοκρασία τις τελευταίες μέρες έχει πέσει αισθητά, ο καιρός είναι πιο δροσερός και μαζί με τη ζακέτα που σου λέει η μαμά να πάρεις, είναι ώρα να κάνεις μερικές μετατροπές και στη ρουτίνα ομορφιάς σου. Ναι, πέρα από την πιο πλούσια ενυδατική κρέμα προσώπου που θα αρχίσεις από εδώ και στο εξής να φοράς, θα πρέπει να χρησιμοποιείς πιο εντατικά lip balm.

Βλέπεις, το lip balm περιέχει πληθώρα ενυδατικών ελαίων, που έχουν την ικανότητα να θρέφουν την επιδερμίδα των χειλιών, να την προστατεύουν από τις εξωτερικές «επιθέσεις» του περιβάλλοντος και να την αναδομούν. Και αυτό σίγουρα ισχύει για τα lip balm της αγοράς, αλλά ακόμα περισσότερο για αυτό που έχω να σου προτείνω και το οποίο μοσχοβολάει τριαντάφυλλο. Είσαι έτοιμη για… beauty αλχημείες και skincare;

Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι τα εξής:

2 κουταλιές ελαιόλαδο

¼ κουταλιάς έλαιο βιταμίνης Ε

2 κουταλιές λιωμένο κερί μέλισσας

10 σταγόνες έλαιο τριαντάφυλλο

Ανακάτεψε τα έλαια σε ένα μπολ και μετά πρόσθεσε το κερί μέλισσας. Βάλε το μείγμα στη φωτιά μέχρι το κερί μέλισσας να λιώσει, να διαλυθεί και να γίνει ένα το μείγμα. Στη συνέχεια, πρόσθεσε το μείγμα σε βαζάκια και… χρησιμοποίησέ το μόλις κρυώσει στα χείλη σου.

Το υπέροχο άρωμα τριαντάφυλλου σε συνδυασμό με τη βελούδινη υφή του lip balm θα σε ενθουσιάσουν και θα σου χαρίσουν χείλη για φίλημα.

Ps: Αποθήκευσε σε δροσερό μέρος το lip balm και χρησιμοποίησέ το αρκετές φορές μέσα στη μέρα για να δίνεις στα χείλη σου την απαραίτητη υγρασία, αλλά και μια υπέροχη μυρωδιά από… χιλιόμετρα.