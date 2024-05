Διατροφή: Αυτά είναι τα απαγορευμένα τρόφιμα μετά από μια καισαρική τομή

Η καισαρική είναι μια από τις πιο κοινές χειρουργικές επεμβάσεις. Ωστόσο, είναι μια σημαντική διαδικασία και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσέχετε όχι μόνο τον εαυτό σας μετά την καισαρική τομή, αλλά και τη διατροφή σας για να επισπεύσετε την ανάρρωσή σας και φυσικά να ενισχύσετε την παραγωγή γάλακτος.

Καλό θα είναι λοιποί, να συμβουλευτείτε έναν πιστοποιημένο διαιτολόγο ή διατροφολόγο ώστε να σχεδιάσετε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής που θα περιέχει διάφορα τρόφιμα από διαφορετικές ομάδες τροφίμων.

Διατροφή μετά την καισαρική τομή: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε (pics)

Παρακάτω σας δίνουμε πληροφορίες για τα βασικά θρεπτικά συστατικά που πρέπει να συμπεριλάβετε στη διατροφή σας, τι να τρώτε μετά από καισαρική τομή για γρήγορη ανάρρωση και μερικές τροφές που πρέπει να αποφεύγετε.

Γιατί είναι απαραίτητη η διατροφή μετά τον τοκετό;

Είτε πρόκειται για φυσιολογικό τοκετό είτε για καισαρική τομή, η καλή διατροφή επιταχύνει την ανάρρωση και σας δίνει την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεστε για να τα βγάλετε πέρα με τη νέα σας καθημερινότητα.

Σύμφωνα με τις Διατροφικές Οδηγίες που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και εγκρίθηκαν από την Αμερικανική Διαιτητική Εταιρεία, οι νέες μητέρες που θηλάζουν χρειάζονται καθημερινά 450-500 θερμίδες. Επιπλέον χρειάζονται και πρόσθετες ποσότητες βιταμινών και μετάλλων.

Την περίοδο μετά τον τοκετό δεν πρέπει να ακολουθείτε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων.

Απαραίτητα θρεπτικά συστατικά μετά την καισαρική τομή

Μια ισορροπημένη διατροφή σας βοηθά να λάβετε όλα τα μικροθρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε εσείς και το μωρό σας. Ακολουθούν μερικά από τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε μετά τον τοκετό είτε γεννήσατε με καισαρική τομή, είτε με φυσιολογικό τοκετό.

Πρωτεΐνες: Οι πρωτεΐνες βοηθούν στην ανάπτυξη νέων κυτταρικών ιστών και βοηθούν στη διαδικασία επούλωσης. Τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες είναι το ψάρι, τα αυγά, το κοτόπουλο, τα γαλακτοκομικά τρόφιμα, το κρέας, τα μπιζέλια, τα αποξηραμένα φασόλια και οι ξηροί καρποί.

Ενώ η συνιστώμενη ποσότητα ημερήσιας πρόσληψης πρωτεΐνης για μια μέση γυναίκα είναι περίπου 0,8 g/kg σωματικού βάρους, συνιστώνται επιπλέον 25 g για τις θηλάζουσες γυναίκες.

Ασβέστιο: Μερικές καλές πηγές ασβεστίου είναι το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί, το τόφου, το λάχανο και το σπανάκι. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου για τις θηλάζουσες γυναίκες είναι 1.000 mg την ημέρα.

Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, 250 έως 350 mg ασβεστίου μεταφέρονται στο νεογέννητο.

Σημείωση: Η βιταμίνη D είναι σημαντική για την ενίσχυση της βιοδιαθεσιμότητας του ασβεστίου. Επομένως, είναι συνετό να βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνετε στη διατροφή σας τροφές εμπλουτισμένες με βιταμίνη D, μαζί με τροφές πλούσιες σε ασβέστιο.

Σίδηρο: Το σίδηρο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης στη μητέρα. Για να καλύψετε τις ανάγκες, θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε τρόφιμα πλούσια σε σίδηρο, όπως κρόκο αυγού, κόκκινο κρέας, στρείδια, σύκα, μοσχαρίσιο συκώτι, αποξηραμένα φασόλια και ξηρούς καρπούς.

Βιταμίνη C: Η βιταμίνη C βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος σας και του μωρού σας. Τα βρέφη που θηλάζουν προστατεύονται καλά από την ανεπάρκεια βιταμίνης C. Επομένως, είναι σημαντικό η διατροφή της μητέρας να περιλαμβάνει φρούτα και λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη C, όπως πορτοκάλια, πεπόνια, παπάγια, φράουλες, γκρέιπφρουτ, γλυκοπατάτες, ντομάτες και μπρόκολο.

Φυτικές ίνες: Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες είναι ζωτικής σημασίας. Θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε άφθονα δημητριακά ολικής αλέσεως, ωμά φρούτα και λαχανικά στη διατροφή σας.

Ωστόσο, καθώς αυξάνετε τις φυτικές ίνες στη διατροφή σας, θυμηθείτε να διατηρήσετε τη βέλτιστη πρόσληψη νερού.

Τροφές που πρέπει να αποφύγετε μετά την καισαρική τομή

Θα πρέπει να αποφεύγετε τα επεξεργασμένα τρόφιμα και τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε λιπαρά, και αυτό γιατί η φυσική σας δραστηριότητα είναι χαμηλή μετά την καισαρική τομή. Τα τρόφιμα που βρίσκονται σε αυτές τις κατηγορίες μπορούν απλώς να προσθέσουν βάρος και να μειώσουν τον μεταβολισμό σας.

Διατροφή μετά τον τοκετό με καισαρική – Πλήρης οδηγός

Επίσης αποφύγετε τα πικάντικα φαγητά γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε γαστρικά προβλήματα.

Ακολουθούν μερικές ακόμη τροφές που καλό είναι να αποφεύγονται:

Ανθρακούχα ποτά, που μπορεί να προκαλέσουν αέρια και μετεωρισμό.

Οι χυμοί εσπεριδοειδών, που πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή. Μπορείτε να πίνετε στην αρχή σε μικρές ποσότητες και στη συνέχεια να αυξήσετε σε μέτριες ποσότητες.

Τα καφεϊνούχα ποτά όπως ο καφές και το τσάι γιατί έχουν διουρητικές ιδιότητες.

Εάν έχετε φούσκωμα και αέρια, τότε μπορείτε να σταματήσετε να τρώτε για μερικές μέρες τροφές που τα προκαλούν, όπως το λάχανο, το κουνουπίδι, το μπρόκολο και τα κρεμμύδια.

πηγή: momjunction.com

πηγή :https://www.mothersblog.gr/mama/diaites/story/150466/diatrofi-afta-einai-ta-apagorevmena-trofima-meta-apo-mia-kaisariki-tomi