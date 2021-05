Λαχταρώ πάστες αμυγδάλου αντί για σοκολατίνες. Προτιμώ μία μπάλα παγωτό βανίλια αντί για σοκολάτα. Θα φάω ταρτάκι αντί για εκλεράκι! Τι συμβαίνει; What kind of sorcery is this; Πώς γίνεται να έχει αλλάξει το γούστο μου. δεν μπορώ να το εξηγήσω και γι᾽αυτό θα ήθελα να με βοηθήσεις για να μη νιώθω μόνη που αφήνω στην άκρη το προφιτερόλ και πέφτω με τα μούτρα στην κρέμ πατισερί με φράουλες!

Περιμένοντας λοιπόν τις απαντήσεις σου και ελπίζοντας ότι θα υπάρχουν και άλλες που απαρνήθηκαν τη σοκολάτα για την κρέμα χωρίς να μπορούν να το εξηγήσουν, αποφάσισα να αφιερώσω το σημερινό nailspiration στην κρέμα και τα κρεμ νύχια. Είναι εξάλλου πανέμορφα και πολύ κομψά. Δες και θα καταλάβεις…