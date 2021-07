Η μάχη για την επιβίωση, η θυσία και η ομορφιά της ζωής σ’ έναν λαμπρό, συγκινητικό μύθο από τα πέρατα του κόσμου και του καιρού.Ένα τρομερό κύμα ξηρασίας αναγκάζει τους κατοίκους ενός απομακρυσμένου ορεινού χωριού να τραπούν σε φυγή – όλους εκτός από έναν γέρο άνδρα κι ένα τυφλό σκυλί, που δεν μπορούν να κάνουν το εξουθενωτικό ταξίδι στα βουνά σε αναζήτηση τροφής και νερού. Ο γέρος φυλάει μία και μοναδική καλαμποκιά που έχει φυτρώσει στην άγονη γη. Αφιερωμένος σ’ αυτήν και στην ελπίδα που του δίνει, αγωνίζεται κάθε μέρα ενάντια στην ήττα, κερδίζει κάθε μέρα μια νίκη κόντρα στο θάνατο. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

“Μια λυρική ιστορία για τη δύναμη της ζωής.” (Le Monde)

“Ο Γιεν Λιένκε δημιουργεί φανταστικές πληγές με πραγματικό αίμα… Τα βιβλία του διαβάζονται σαν τους σκληρούς λαϊκούς θρύλους που η επίσημη ιστορία δεν αντέχει να θυμάται, και οι ήρωές του νιώθουν εγκαταλειμμένοι, ξεχασμένοι από τον χρόνο.” (New York Times Book Review)

“Το ταλέντο του δεν μπορεί να αγνοηθεί.” (New York Times)

“Ο πιο εξυμνημένος και πιο απαγορευμένος συγγραφέας της Κίνας.” (Financial Times)

Ένα κλασικό μπεστ-σέλερ, που τιμήθηκε με το μεγάλο κινεζικό Λογοτεχνικό Βραβείο Λου Χσουν

Μετάφραση: Σωτήρης Χαλικιάς