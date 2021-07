Η πείνα στον κόσμο επιδεινώθηκε σε τρομακτικό βαθμό το 2020, εξαιτίας συνδυασμού παραγόντων, με τους εξαπλάσιους ανθρώπους σε σύγκριση με το 2019 να βρίσκονται πλέον «σε συνθήκες σχεδόν λιμού», αποκαλύπτει έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Oxfam που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Σε αυτή την κατάσταση βρέθηκαν έτσι πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Συνολικά, 155 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με διατροφική ανασφάλεια, με άλλα λόγια δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκή ποσότητα τροφής, σύμφωνα με την έκθεση.

Αν δε ληφθούν μέτρα θα πεθαίνουν 11 άνθρωποι το λεπτό

Ο αριθμός αυτός είναι «ίσος με τον πληθυσμό της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Βελγίου μαζί» κι είναι αυξημένος κατά 20 εκατομμύρια σε σύγκριση με το 2019.

Αιτία, το «εκρηκτικό κοκτέιλ» που δημιούργησαν «οι ένοπλες συρράξεις, η πανδημία του νέου κορονοϊού και η κλιματική αλλαγή»· εάν δεν αναληφθεί «άμεσα δράση», ως το τέλος της χρονιάς θα πεθαίνουν από πείνα 11 άνθρωποι κάθε λεπτό.

Πρόκειται για αριθμό «υψηλότερο από αυτόν της τρέχουσας θνητότητας» της COVID-19, που είναι «επτά άνθρωποι (νεκροί) το λεπτό», τονίζει η ΜΚΟ.

Οι ένοπλες συρράξεις παραμένουν μολαταύτα «η κύρια αιτία του λιμού αφότου εκδηλώθηκε η πανδημία», ώθησαν «πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους σε συνθήκες που προσιδιάζουν σε λιμό, δηλαδή εξαπλάσιους» από ό,τι το 2019, σύμφωνα με την Όξφαμ.

Ανάμεσα στις εστίες ακραίου λιμού που κατονομάζει η οργάνωση, το Αφγανιστάν, η Υεμένη, η περιοχή του Σαχέλ στη δυτική Αφρική, το Νότιο Σουδάν και η Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων είδαν την κατάσταση να επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο το 2020.

«Βλέπουμε σήμερα τη μια κρίση πάνω στην άλλη: ατελείωτες ένοπλες συρράξεις, τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του νέου κορονοϊού και την κλιματική κρίση, που έχει αρχίσει να επιταχύνεται με τρελό ρυθμό» – συνδυασμό «ο οποίος ώθησε πάνω από 520.000 ανθρώπους σε καταστροφική κατάσταση λιμού», επισήμανε η Ελέν Μποτρό, αρμόδια για ζητήματα διατροφικής ασφάλειας και γεωργίας στο παράρτημα της Όξφαμ στη Γαλλία.

Ανάμεσα στα 155 εκατομμύρια ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κατάσταση διατροφικής κρίσης, οι δύο στους τρεις ζουν σε χώρες όπου μαίνονται πόλεμοι ή εκτυλίσσονται συγκρούσεις.

Σε αυτό προστίθεται «ο τεράστιος αντίκτυπος» των οικονομικών σοκ «που επιτάθηκαν από την πανδημία του νέου κορονοϊού και την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης», με αποτέλεσμα «δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι επιπλέον» να είναι αντιμέτωποι με «την πείνα».