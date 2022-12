Το μαύρο είναι ό,τι πρέπει για αυτήν την εποχή και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσεις!

Αν δεν είσαι fan των πολύ σκούρων αποχρώσεων στα νύχια, πιθανότατα πιστεύεις ότι αυτά απευθύνονται μόνο σε gothic girls. Ειδικά το μαύρο. Δεν είναι έτσι, όμως, τα πράγματα.

Δεν χρειάζεται να βάψεις τα νύχια σου όλα μαύρα, αν έχεις μπει σε πειρασμό να δοκιμάσεις black nails. Ευτυχώς, υπάρχουν black nail art, δηλαδή σχέδια με μικρές λεπτομέρειες μαύρου στα νύχια, που είναι ό,τι πρέπει για σένα. Κομψά, λιτά, απέριττα και άκρως εντυπωσιακά. Είσαι έτοιμη να ανακαλύψεις… τα άπαντα του μαύρου στα νύχια; Check την gallery και κράτα τα απαραίτητα screenshots για να τα δείξεις στη μανικιουρίστ σου.

Μπορεί πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα να βλέπουμε τα nail trends, αλλά είναι πολύ σημαντικό -πέρα από τα nail art- να προσέχεις και τα νύχια σου για να είναι υγιή. Φρόντισε, λοιπόν, να μην τα βάφεις συνέχεια. Ένα διάλειμμα πού και πού είναι ό,τι πρέπει για να αναπνέουν.