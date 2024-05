Ποιος δεν θυμάται την iconic έναρξη του Sex And The City με την Carrie Bradshaw, κατά κόσμον Sarah Jessica Parker, να περπατάει στα πεζοδρόμια της Νέας Υόρκης με την tutu φούστα της, ένα ροζ τοπάκι και ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα πέδιλα; Και η ιστορία της είναι λίγο-πολύ μετά από τόσα χρόνια γνωστή. Η Paticia Fields την είχε ανακαλύψει σε ένα second hand μαγαζί και κόστιζε κάτι λιγότερο από 10 δολάρια. Μιλάμε για μία τούλινα φούστα μπαλαρίνας που δημιούργησε η δική της τάση και κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για Balletcore. Ένα ακόμη trend που βρίσκεται αυτή προς συζήτηση.

Το Balletcore ήταν ένα από τα αγαπημένα θέματα των catwalks.

H Haute Couture συλλογή του οίκου Chanel έκανε μία ξεκάθαρη αποθέωση στην γκαρνταρόμπα της μπαλαρίνας. Τούλι, pastel κολάν, κορμάκια και ημιδιάφανα αέρινα φορέματα και φούστες ήταν μόνο κάποια από τα κύρια στοιχεία της συλλογής που είδαμε στo catwalk. Και η Virginie Viard έχει πάντα έναν μοναδικό τρόπο να μας κάνει να θέλουμε να μπούμε σε μια τελείως διαφορετική ιδιότητα από αυτή που βιώνουμε καθημερινά, φορώντας για παράδειγμα την tutu μια μπαλαρίνας.

CHANEL SS24

Εκτός, όμως, από την Haute Couture, που όπως και να έχει διαθέτει μια άλλη δική της θεατρική διάσταση, την ίδια έμπνευση φαίνεται ότι είχαν και οι σχεδιαστές των ready to wear collections σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο. Ανάμεσά τους και oι Carolina Herrera, Erdem, Molly Goddard και Christian Siriano. Η tutu skirt και το τούλι φαίνεται να είναι ο κεντρικός άξονας πάνω στον οποίο κινήθηκαν οι περισσότεροι designers, δημιουργώντας ρομαντικά items που θα δούμε στην ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα μας.

CAROLINA HERRERA SS24

ERDEM SS24

Η Simone Rocha δημιούργησε για τον Jean Paul Gaultier μία Haute Couture συλλογή αφιερωμένη στην coquette αισθητική, όπου οι αναφορές της μπαλαρίνας γίνονται λίγο πιο edgy, με rock και goth στοιχεία, τα οποία μπορείς να υιοθετήσεις και εσύ όταν αποφασίσεις να δοκιμάσεις το trend. Είναι η πιο girly προσθήκη που μπορείς να κάνεις στο ανοιξιάτικο στυλ σου.

CHRISTIΑN SIRIANO SS24

