Εσύ πώς σχεδιάζεις να περάσεις τις διακοπές του Πάσχα; Από αύριο περνάμε και επίσημα στις ημέρας αργίας και έχουμε μπροστά μας ένα πενθήμερο για να απολαύσουμε τις βόλτες μας στην πόλη και τη φύση, τα οικογενειακά τραπέζια, το shopping και τις εξόδους μας. Ένα τόσο γεμάτο διάστημα απαιτεί και την αντίστοιχη άνεση από τα σύνολά μας, όπου και αν αποφασίσαμε να πάμε για το Πάσχα του 2024. Οπότε θέλουμε προφανώς να είμαστε ντυμένες άνετα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα θυσιάζαμε το στυλ μας.

Η λύση είναι πάρα πολύ απλή, τώρα που τα sneakers είναι εδώ και χρόνια από τα must ζευγάρια της γυναικείας γκαρνταρόμπας και έχουν γίνει «appropriate» για κάθε περίσταση αλλά και στιγμή της ημέρας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι μπορείς πανεύκολα να τη βγάλεις όλο το Πάσχα του 2024 με ένα και μόνο ζευγάρι παπούτσια, τα sneakers σου. Τα top sneakers αυτή τη στιγμή είναι φυσικά τα slim σχέδια της Adidas -όπως τα Campus, τα Samba και τα Gazelle- που βλέπεις αυτή τη στιγμή παντού στα social media και το street style.

Φυσικά, αυτά δεν είναι τα μοναδικά σχέδια που μπορείς να πάρεις μαζί σου και να φορέσεις τις ημέρες των διακοπών, αφού στην πραγματικότητα δεν έχει σχεδόν καμία σημασία το actual μοντέλο των αθλητικών σου. Μόνο η διάθεσή σου για styling και η δημιουργικότητα της κάθε γυναίκας, όταν προετοιμάζει το look of the day της. Ο καλύτερος τρόπος να τα αξιοποιήσεις τα sneakers αυτή την περίοδο είναι σε ένα casual chic σύνολο, που θα φορέσεις από το πρωί στα τελευταία πασχαλινά σου ψώνια, μέχρι και το βράδυ στην εκκλησία ή την έξοδο με την παρέα σου.

Υπάρχει προφανώς πάντα η απλή και πετυχημένη συνταγή των sneakers με ένα τζιν παντελόνι, ένα t-shirt και μια maxi καμπαρντίνα, αλλά δεν θέλεις αυτή τη φορά να διαφοροποιηθείς; Εμείς δημιουργήσαμε για σένα μία gallery, όπου θα βρεις τα καλύτερα all day casual σύνολα με sneakers για το φετινό Πάσχα. Χωρίς να είναι ποτέ βαρετά!

10 σύνολα με sneakers για το φετινό Πάσχα: