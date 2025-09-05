Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Έργων κ. Σωτήρη Χατζή έκανε αυτοψία σε ένα σημαντικό έργο αγροτικής οδοποιίας που υλοποιεί ο Δήμος Πύλης, διαπιστώνοντας την πρόοδο των εργασιών στην Δημοτική Κοινότητα Πηγής και αφορούν Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων. Ανάδοχος έχει αναδειχθεί η Εταιρεία «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.».Το έργο αφορά εργασίες βελτίωσης σε αγροτικούς δρόμους που εξυπηρετούν άμεσα γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, ενισχύοντας την καθημερινή πρόσβαση των παραγωγών και βελτιώνοντας τις συνθήκες μεταφοράς προϊόντων και υλικών. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τεχνικά έργα, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην διατήρηση του φυσικού τοπίου και στην βιωσιμότητα της κατασκευής με στόχο τον περιορισμό των επεμβάσεων στο περιβάλλον και την εξασφάλιση τεχνικά εφικτών λύσεων.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην στήριξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας, στην προσβασιμότητα και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών του Δήμου Πύλης.