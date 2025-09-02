Ασφαλτος και σε δρόμους σε χωριά από τον Δήμο Τρικκαίων. Με βάση έργο που αφορά σε ασφαλτοστρώσεις στους τομείς Α΄και Β΄, ολοκληρώνεται ασφαλτόστρωση στο Λογγάκι. Το έργο επισκέφθηκε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, διαπιστώνοντας την πρόοδο των εργασιών, με βάση τη μέριμνα του Δήμου και για τα χωριά. Τη συγκεκριμένη εργολαβία εκτελεί η εταιρεία «Μάντζιος Τεχνική ΑΕ».

Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τις ασφαλτοστρώσει στα χωριά, για τους κατοίκους και τους αγρότες, με βάση σχετικό προγραμματισμό, ανά τομέα.