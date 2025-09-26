Μπορούν να βρεθούν στο ίδιο βίντεο η Νία Βαρντάλος, ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Βασίλης Βολιότοπουλος (με το εστιατόριο «Βασιλικός»), τα Φάρσαλα και η Σαντορίνη;

Μπορούν, όταν πρόκειται για την προβολή και ανάδειξη τοπικών προϊόντων της Ελληνικής Γης. Ο Φαρσαλινός δικηγόρος Γεώργιος Αποστολόπουλος κατάφερε να «παντρέψει» το ξακουστό ρεβύθι Φαρσάλων, όσπρια του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επαρχίας Φαρσάλων «Ο Ενιπέας»με τη διεθνή καμπάνια.

Στο πλαίσιο του «Greek Farms», το οποίο είναι η νέα διαδικτυακή πύλη που αναβαθμίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι ένα κεντρικό εργαλείο προβολής και προώθησης, αλλά και ένα σύγχρονο και διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας, ενημέρωσης και πληροφόρησης.

Το νέο περιεχόμενο θα αποτυπώνει/καταγράφει μια μοναδική πληροφορία που θα καλύπτει την Ελλάδα στο σύνολό της σε μια ευέλικτη πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέπει στους ταξιδιώτες αλλά και στην τουριστική βιομηχανία να αλληλεπιδρούν και να έρχονται σε επαφή με νέα, επικαιροποιημένη και έγκριτη πληροφόρηση.

Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί εστιάζει στη γενική ιδέα ότι ο επίσημος δικτυακός τόπος δεν λειτουργεί ως ένα είδος ταξιδιωτικής ή γαστρονομικής αρθρογραφίας, αλλά με τη χρήση οπτικοακουστικού περιεχομένου μεταφέρει σε ψηφιακή μορφή όλα τα θετικά στοιχεία της ταυτότητας (brand identity) που θέλουμε να έχει η Ελλάδα ως προορισμός και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Κύριοι στόχοι της ανάπτυξης του περιεχομένου είναι:

Η ανάδειξη της μεσογειακής ελληνικής διατροφής.

διατροφής. Η ανάδειξη και προώθηση των ελληνικών εξαγωγικών αγροδιατροφικών προϊόντων.

Στο βίντεο εμφανίζεται αρχικά η Νία Βαρντάλος, όπου παρουσιάζει την ελληνική μεσογειακή διατροφή, τονίζοντας ότι βασίζεται σε φρέσκα, εποχιακά και τοπικά προϊόντα. Αναφέρει ότι τα βασικά της στοιχεία είναι τα φρούτα, οι ξηροί καρποί, τα όσπρια, τα δημητριακά και τα λαχανικά. Στη συνέχεια, εξηγεί ότι το βίντεο θα εξερευνήσει τα πιο μοναδικά και θρεπτικά αγροτικά προϊόντα που έχουν τις ρίζες τους στην ελληνική γαστρονομική κληρονομιά, και θα δείξει πώς οι παραδοσιακές και δημιουργικές συνταγές μπορούν να βελτιώσουν την ευεξία και κλείνει, καλώντας τους θεατές να ανακαλύψουν την αληθινή γεύση της Ελλάδας.

Το βίντεο συνεχίζει (0:54) με τα Φάρσαλα και με μαγείρεμα στην εξοχή και συγκεκριμένα στα Χαϊντάρια, όπου ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Βασίλης Βολιότοπουλος μαγειρεύουν τα ρεβύθιατου Αγροτικού Συνεταιρισμού Ενιπέα και στη συνέχεια το βίντεο πάει στη Σαντορίνη, δείχνοντας μια ποικιλία ντομάτας που καλλιεργείται από το 1900. Με αυτές τις ντομάτες, παρουσιάζεται μια συνταγή για τους περίφημους ντοματοκεφτέδες της Σαντορίνης.

Δείτε το βίντεο:

ΠΗΓΗ: ifarsala.gr