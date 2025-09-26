Χθες, ο Δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, επισκέφθηκε τη Λίμνη Λογγά, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Βασιλικής και Τυμφαίων, Μπάμπη Παπαδογιάννη, καθώς και τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων: Λογγά, Σωκράτη Γκόγκο, Καλλιθέας, Λάμπρο Κοσβύρα, Φλαμπουρεσίου, Ηλία Χριστάνα, και Γερακαρίου, Γιώργο Γκουγκοστάμο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πλήρη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου της Λίμνης Λογγά, ενός έργου που μετά από 20 χρόνια δίνει και πάλι ζωή στις καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, τόνισε: «Το έργο για την αποκατάσταση και τη λειτουργικότητα του αρδευτικού δικτύου της Λίμνης Λογγά ξεκίνησε σε συνεργασία με τον τότε Αντιδήμαρχο Αντώνη Παπαναστασίου και ολοκληρώθηκε με τον σημερινό Αντιδήμαρχο, Μπάμπη Παπαδογιάννη. Αποτελεί ένα έργο ουσίας, που δίνει ζωή στην ύπαιθρο μας, στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας και ανοίγει νέους δρόμους για την ανάπτυξη της τοπικής μας οικονομίας. Είμαι περήφανος για τη συνεργασία που υπήρξε και για το αποτέλεσμα που παραδίδουμε στους δημότες μας».

Παράλληλα, οι Πρόεδροι των κοινοτήτων εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή για την ολοκλήρωση ενός τόσο σημαντικού έργου, που δίνει νερό και ζωή στα χωριά τους, ενισχύοντας την τοπική παραγωγή και προσφέροντας κίνητρα στους κατοίκους να παραμείνουν στον τόπο τους.