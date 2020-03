Από αυτές τις τροφές θα πάρεις τις απαραίτητες βιταμίνες για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου

Γράφει η Γεωργία Ζιώγου, ΜSc Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Οι μέρες που διανύουμε θυμίζουν τις πανελλήνιες, δεν βγαίνουμε, δεν μιλάμε πολύ, διαβάζουμε στο σπίτι, δεν μπορούμε να πάμε γυμναστήριο ούτε σε δραστηριότητες που μας γεμίζουν, δεν μπορούμε να συναντήσουμε τους φίλους μας, δεν μπορούμε να πάμε σε καφετέριες και καταστήματα και φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εκτός σπιτιού. Η αλήθεια είναι ότι όντως δίνουμε εξετάσεις αυτή την περίοδο, εξετάσεις υπευθυνότητας απέναντι σε εμάς και αυτούς που αγαπάμε.

Η «ύλη» στην οποία εξεταζόμαστε έχει τα εξής κεφάλαια: «Τήρηση κανόνων υγιεινής» (πλύσιμο χεριών, χρήση αποστειρωτικών υγρών και οινοπνεύματος, καθαρισμό των αντικειμένων κλπ), «Διατροφή πλούσια σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά». Όσο ζω δεν θα σταματήσω να θυμίζω σε όλους το ρόλο της διατροφής στην αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος υγείας και ειδικά το ρόλο των βιταμινών στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Να, λοιπόν, γιατί πρέπει να καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά.



Βιταμίνη C

Είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και ένας συμπαράγοντας για μια οικογένεια βιοσυνθετικών και γονιδιακών ρυθμιστικών ενζύμων. Η βιταμίνη C συμβάλλει στην ανοσολογική άμυνα υποστηρίζοντας διάφορες κυτταρικές λειτουργίες τόσο του έμφυτου όσο και του προσαρμοστικού ανοσοποιητικού συστήματος.Η ανεπάρκεια βιταμίνης C έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση της ανοσίας και την υψηλότερη ευαισθησία στις λοιμώξεις. Η βιταμίνη C συσσωρεύεται στα φαγοκυτταρικά κύτταρα, όπως τα ουδετερόφιλα, και μπορεί να ενισχύσει τη χημειοταξία, τη φαγοκυττάρωση, την παραγωγή δραστικών ειδών οξυγόνου και τελικά τη μικροβιακή θανάτωση. Είναι επίσης απαραίτητη για την απόπτωση και την κάθαρση των εξαντλημένων ουδετερόφιλων από τις θέσεις μόλυνσης από μακροφάγα, μειώνοντας έτσι τη νέκρωση και την πιθανή βλάβη των ιστών

• Kakadu δαμάσκηνο

• Camu Camu

• Καρπός αγριοτριανταφυλλιάς ( hip rose)

• Acerola (Ασερόλα)

• Ιπποφαές

• Κινέζικος χουρμάς

• Baobab

• Ριβήσιο

• Κόκκινη πιπεριά

• Μαϊντανός

• Πράσινη πιπεριά

• Γκουάβα

• Ακτινίδιο

• Μπρόκολο

• Redcurrant

• Λαχανάκια Βρυξελλών

• Goji berry (Γκότζι μπέρι)

• Λίτσι

• Μούρο αφροξιλιάς (Elderberry)

• Λωτός

• Παπάγια

• Φράουλα

• Πορτοκάλι

• Λεμόνι

• Πεπόνι

• Κουνουπίδι

• Σκόρδο

• Γκρέιπφρούτ

• Βατόμουρο

• Tangerine

• Μανταρίνι

• Σπανάκι

• Λάχανο ακατέργαστο πράσινο

• Μάνγκο

• BlackBerry

• Πατάτα

• Cranberry

• Ντομάτα

• Ανανάς

• Μοσχάρι συκώτι ωμό

• Συκώτι βόειού κρέατος ωμό

• Στρείδια ωμό

• Χοιρινό συκώτι ωμό

• Αρνί μυαλό

• Κοτόπουλο συκώτι

Βιταμίνη Α

Εμπλέκεται στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος και παίζει ρυθμιστικούς ρόλους στις κυτταρικές ανοσολογικές αντιδράσεις και στις χημικές ανοσολογικές διαδικασίες. Εχει επιδείξει θεραπευτικό αποτέλεσμα στη θεραπεία διαφόρων μολυσματικών ασθενειών.

• Γλυκοπατάτες

• Συκώτι

• Σπανάκι

• Τόνος

• Μπρόκολο

• Καρότα

• Πεπόνι

• Μάνγκο

• Τομάτες

• Αποξηραμένα Βερίκοκα

• Κολοκύθα

• Γάλα με χαμηλά λιπαρά

• Κόκκινες πιπεριές

• Λιπαρά ψάρια

• Μαυρομάτικα φασόλια

Βιταμίνη Β6

Η ανεπάρκεια Β6 επηρεάζει τόσο τις χημικές όσο και τις μεσολαβούμενες από κύτταρα ανοσοαποκρίσεις. Η διαφοροποίηση και η ωρίμανση των λεμφοκυττάρων επηρεάζονται από την ανεπάρκεια Β6, οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας μπορεί να καθυστερήσουν και η παραγωγή αντισωμάτων μπορεί να είναι έμμεσα μειωμένη.

• Φασόλια

• Ξηροί καρποί

• Πατάτες

• Γλυκοπατάτες

• Δαμάσκηνα

• Ρύζι

• Καλαμπόκι

• Σιτάρι

• Μπανάνες

• Μπιζέλια

• Αβοκάντο

• Σπανάκι

• Φιστίκια

• Ηλιόσπορος

• Κόκκινο κρέας

• Πουλερικά

• Συκώτι

• Ψάρια

• Το ανθρώπινο γάλα περιέχει αρκετή ποσότητα βιταμίνης Β6 για τα βρέφη 0-6 μηνών.

Προβιοτικά

Προβιοτικές γονιδιωματικές και πρωτεϊνωμικές μελέτες έχουν εντοπίσει διάφορα γονίδια και συγκεκριμένες ενώσεις που προέρχονται από προβιοτικά, τα οποία μεσολαβούν σε ανοσορυθμιστικά αποτελέσματα. Μελέτες σχετικά με τις βιολογικές συνέπειες των προβιοτικών στην ανοσία του ξενιστή υποδεικνύουν ότι αυτές ρυθμίζουν τις λειτουργίες των συστηματικών και βλεννογόνων ανοσοκυττάρων και εντερικών επιθηλιακών κυττάρων

• Γιαούρτι

• Αρακάς

• Ξινολάχανο

• Ελιές

• Κεφίρ

• Πίκλες

• Μίσο

• Τα μαλακά ωριμασμένα τυριά

• Τουρσιά

• Ψωμί με προζύμι

Σουλφαραφάνη

Έχει συνδεθεί με διάφορα οφέλη για την υγεία και μπορεί να επηρεάσει επωφελώς τον καρκίνο, τις καρδιακές παθήσεις, τον διαβήτη και την πέψη.

• Η σουλφοραφάνη είναι μια φυσική ένωση φυτών που βρίσκεται σε πολλά λαχανικά στην οικογένεια των σταυρανθών όπως το μπρόκολο, το λάχανο, το κουνουπίδι.

Θειαμίνη B1

Η θειαμίνη (βιταμίνη Β1) βοηθά τα κύτταρα του οργανισμού να μεταβάλλουν τους υδατάνθρακες σε ενέργεια. Ο κύριος ρόλος των υδατανθράκων είναι να παράσχουν ενέργεια για το σώμα, ειδικά τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. Η θειαμίνη παίζει επίσης ρόλο στη συστολή των μυών και στη διεξαγωγή των νευρικών σημάτων.

• Μακαντάμια (ωμά)

• Χοιρινό καρέ (μαγειρεμένο)

• Μοσχαρίσιο συκώτι

• Μαύρα φασόλια (μαγειρεμένα)

• Φακές (μαγειρεμένες)

• Ενταμάμε (μαγειρεμένα)

• Σπαράγγια

• Αρακάς

• Ηλιόσποροι

• Φασολάκια

