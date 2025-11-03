Απλές συμβουλές για να μάθουν τα παιδιά Αγγλικά πιο εύκολα

Τα Αγγλικά είναι υποχρεωτικό μάθημα ήδη από την Α’ Δημοτικού, αν και για πολλά παιδιά η εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα ξεκινά από ακόμα μικρότερη ηλικία. Οι απόψεις των ειδικών για το πότε πρέπει τα παιδιά να ξεκινήσουν την εκμάθηση μίας οποιαδήποτε ξένης γλώσσας διαφέρουν, αν και η επικρατέστερη θέλει την ιδανική ηλικία να είναι η προσχολική.

Σε κάθε περίπτωση, όποτε και αν ξεκινήσει το παιδί τα μαθήματα Αγγλικών, μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί να μάθει και να αποκτήσει ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα με ορισμένα απλά tips.

Διαβάστε παραμύθια και βιβλία στα αγγλικά

Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, μπορείτε να εφοδιαστείτε παραμύθια ή βιβλία στα αγγλικά. Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας τα βιβλία αυτά μπορεί να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν λέξεις για ζώα, αντικείμενα κ.α. στην αγγλική γλώσσα, ενώ τα μεγαλύτερα ακόμα να εξοικειωθούν με τους βασικούς κανόνες σύνταξης και γραμματικής.

Κάντε δραστηριότητες στα αγγλικά

Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε μία ταινία κινουμένων σχεδίων με αγγλικούς υπότιτλους ή να παίξετε παιχνίδια όπως scramble ή κρεμάλα χρησιμοποιώντας αγγλικές λέξεις.

Τραγουδήστε αγγλικά τραγούδια

Η βιωματική μάθηση σε πολλές περιπτώσεις είναι και πιο αποτελεσματική. Βάλτε στην playlist σας παιδικά τραγούδια στα αγγλικά και με τον τρόπο αυτό το παιδί θα έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με την προσφορά, τις λέξεις, τη σύνταξη, ενώ παράλληλα διασκεδάζει.

The Alphabet Is So Much Fun | Kids Songs | Super Simple Songs

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σε ηλεκτρονικά, υπολογιστές και tablet και βάλτε ως πρώτη γλώσσα την αγγλική

Τα παιδιά χρησιμοποιούν την τεχνολογία από την πολύ μικρή τους ηλικία, γιατί λοιπόν να μην την αξιοποιήσετε για να μάθουν μερικές λέξεις και ορολογίες παραπάνω; Αλλάξτε στις ρυθμίσεις τη γλώσσα και επιλέξετε τα Αγγλικά έναντι των Ελληνικών.

Φτιάξτε μία αγγλική συνταγή

Ένας απλός και δημιουργικός τρόπος να μάθουν τα παιδιά πώς είναι τα διάφορα λαχανικά, φρούτα και άλλα τρόφιμα στα αγγλικά είναι δοκιμάζοντας συνταγές στα αγγλικά. Ζητήστε από το μικρό σας να σας διαβάσει τα υλικά και την εκτέλεση και εξηγήστε του τι είναι το κάθε ένα.

