Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο συν/χος υπάλληλος Δ.Ε.Η. Αθανάσιος Μπούρας. Κηδεύεται την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου και Ελένης Τρικάλων. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Αφροδίτη, τα παιδιά τους Δημήτριο Μπούρα – Ευαγγελία Πλιάκου, Ευαγγελία Μπούρα – Ιωάννη Πλιάκο, τα εγγόνια Γεώργιο – Αθανάσιο – Αφροδίτη – Αθανασία, αδέλφια, ανίψια και λοιπούς συγγενείς. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 28/9/2025 και ώρα 11:00 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ κοιμητήριο Τρικάλων. Ο καφές θα δοθεί στην έξοδο του Β΄ κοιμητηρίου. Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών <<Άρχων Μιχαήλ>> (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).