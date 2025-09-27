Σημαντική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα, όπου επιτελείο του ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ, αποτελούμενο από τον General Manager κ. Αλέξανδρο Αναστασιάδη και την Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων κ. Ολίνα Παπαστεργίου, είχε την τιμή να συναντηθεί με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστα Σκρέκα.

Ο κ. Σκρέκας υποδέχτηκε θερμά την αντιπροσωπεία της ομάδας στο γραφείο του και συζήτησε αναλυτικά για την πορεία και τις προοπτικές του ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη νέα προσπάθεια που γίνεται, στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα, καθώς και στις δυνατότητες στήριξης και ανάπτυξης, ώστε ο ΑΟΤ να συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό πυλώνα αθλητισμού και κοινωνίας για την περιοχή μας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και επιβεβαιώθηκε η διάθεση για συνέργειες που θα ενισχύσουν το έργο της ομάδας και θα προάγουν τον αθλητισμό στα Τρίκαλα.

Ο ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ συνεχίζει δυναμικά τις προσπάθειές του, με σταθερό στόχο την αγωνιστική πρόοδο, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη του αθλητικού ιδεώδους.

Μαζί μπροστά!