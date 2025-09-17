Την πολυαγαπημένη μας συζύγου, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.
ΒΗΣΣΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 77
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 18 – 9 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος Καραούλας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Καραούλας, Νικόλαος Καραούλας και Μαρία Καρατζούλη.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βησσαρία, Βασιλική – Χριστίνα, Δημήτριος, Γεώργιος.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας, την Πέμπτη 18 – 9 – 2025 και ώρα 10.30 π.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
