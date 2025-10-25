Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.
ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΝ. ΓΟΥΛΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 77
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 26 – 10 – 2025 και ώρα 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Παρακαλούμε του συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτης Γούλας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αντώνης Γούλας και Κυριακή Πολύζου, Γιάννης Γούλας, Σοφία Γούλα και Παναγιώτης Πρέζας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Έλενα, Θωμάς, Αμαλία, Παναγιώτης, Στεφανία.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Κυριακή 26 – 10 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
