Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.

ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΝ. ΓΟΥΛΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΑΚΗ

ΕΤΩΝ 77

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 26 – 10 – 2025 και ώρα 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούμε του συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτης Γούλας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αντώνης Γούλας και Κυριακή Πολύζου, Γιάννης Γούλας, Σοφία Γούλα και Παναγιώτης Πρέζας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Έλενα, Θωμάς, Αμαλία, Παναγιώτης, Στεφανία.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Κυριακή 26 – 10 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».