Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛ. ΣΕΓΓΗ
ΕΤΩΝ 90
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 3 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Λένα Σέγγη και Μίμης Χύμας, Απόστολος Σέγγης και Ελισσάβετ Καραμπίλη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία και Αλέξανδρος, Αλεξάνδρα,
Παρασκευή, Ηλίας, Ραφαέλα – Χριστίνα
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Παρασκευή 3 – 10 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ.
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
