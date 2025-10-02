Παραδόθηκαν στις Αρχές τα δύο αδέρφια που αναζητούνταν για την υπόθεση με τις λίρες – Απολογείται στην ανακρίτρια ο 77χρονος χρυσοθήρας

Κατέφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας πριν λίγα λεπτά ο 77χρονος χρυσοθήρας της υπόθεσης με την αναζήτηση λιρών στους Γόννους, όπου και συνελήφθη προχθές.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέλιξη της υπόθεσης ήταν τραγική καθώς ένας 53χρονος έχασε τη ζωή του στη σπηλιά, ενώ ο 77χρονος που απολογείται αυτή την ώρα στην ανακρίτρια ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές μέσω 112, όταν ο 53χρονος είχε εγκλωβιστεί στο λαγούμι.

Ταυτόχρονα ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για τα δυο αδέρφια που αναζητούνταν για την ίδια υπόθεση, καθώς κατά πληροφορίες του onlarissa.gr οι δίδυμοι από τον Αμπελώνα Λάρισας, παραδόθηκαν στις Αρχές πριν μερικά λεπτά, καθώς από το μεσημέρι της Τρίτης ήταν εξαφανισμένοι.

