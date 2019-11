Άνοιγμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Κίνα

Νέες προοπτικές, ακαδημαϊκής, πολιτιστικής και επιχειρηματικής συνεργασίας

ανάμεσα στη Θεσσαλία και την Κίνα ανοίγει η ίδρυση του Ινστιτούτου Κομφούκιος

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας γίνεται έτσι το τρίτο

ίδρυμα στη χώρα, στο οποίο θα λειτουργήσει το Ινστιτούτο, το οποίο σε συνεργασία

με το Central University of Finance and Economics της Κίνας θα υλοποιεί

προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων φοιτητών και καθηγητών και θα

διοργανώνει δράσεις συνεργασίας στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και του

πολιτισμού. Ενώ παράλληλα, θα λειτουργεί και ως κέντρο διαμεσολάβησης ανάμεσα

σε ελληνικές και κινεζικές επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν

συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκιο του Πανεπιστημίου CUFE (Central University of

Finance and Economics) του Πεκίνου, επισκέφτηκε τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Κώστα Αγοραστό, προκειμένου να τον ενημερώσει για τους σκοπούς και το

χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του Ινστιτούτου Κομφούκιος, που θα φιλοξενηθεί

στο κτίριο Τσικρίκη στο Βόλο, με έναρξη λειτουργίας τον Σεπτέμβριο του 2020.

«Πρόκειται» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για μια

σημαντική επιτυχία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που αποδεικνύει το υψηλό

ακαδημαϊκό του επίπεδο και μια μεγάλη ευκαιρία για τη Θεσσαλία να οικοδομήσει

σταθερές σχέσεις συνεργασίας και συνέργειας με την Κίνα, μια χώρα που διακρίνεται

για τον πολιτισμό και την προσήλωσή της στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,

της έρευνας και της καινοτομίας».

Να σημειωθεί ότι το σύμφωνο ίδρυσης του Ινστιτούτου «Κομφούκιος» υπογράφηκε

την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, ανάμεσα στον πρύτανη του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας Ζήση Μαμούρη και την πρέσβειρα της Κίνας στην Ελλάδα κ. Zhang

Qiyue, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της

Κίνας Xi Zinping. Το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ιδρύθηκε μετά από διετή προσπάθεια, σε συνεργασία με το Central University of

Finance and Economics του Πεκίνου. Τα Ινστιτούτα «Κομφούκιος» είναι μη

κερδοσκοπικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί που εποπτεύονται από το Υπουργείο

Παιδείας της Κίνας. Στόχος τους είναι η διάδοση της κινεζικής γλώσσας και του

κινεζικού πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Τα Ινστιτούτα «Koμφούκιος» ξεπερνούν

συνολικά τα 520 σε 140 χώρες, ενώ στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2009 Ινστιτούτο

«Κομφούκιος» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 2018 στο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Την Κινεζική αντιπροσωπεία συνόδευε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ζήσης Μαμούρης ενώ στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.

Λάρισας Χρήστος Καλομπάτσιος, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Βασίλης Πινακάς και οι αντιπεριφερειάρχες Πολιτισμού και Δία Βίου Μάθησης

Νίκος Λιούπας και Πρωτογενούς Τομέα Γιώργος Λαδόπουλος.