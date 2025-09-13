Επιστροφή στη χειμερινή ώρα
Γιατί όμως η αλλαγή αυτή είναι πάντα Κυριακή;
Σύμφωνα με το Live Science, ο λόγος έχει να κάνει με την σύγχυση που προκαλεί στους ανθρώπους η αλλαγή ώρας. Έτσι, προτιμάται η Κυριακή, καθώς εκείνη τη μέρα δραστηριοποιούνται λιγότεροι άνθρωποι, και έτσι έχουν χρόνο να προσαρμοστούν.
Πώς ξεκίνησε το μέτρο
Το μέτρο της αλλαγής της ώρας, ξεκίνησε καθώς θεωρείτο ότι έτσι θα υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας.
πηγή :https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1679036/allagi-oras-2025-pote-gyrizoume-tous-deiktes-mia-ora-piso
