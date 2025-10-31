Αναστάτωση προκλήθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι στη Λάρισα στα εκδοτήρια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ όταν δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Ένας νεαρός και ένας 60χρονος ξεκίνησαν καβγά παρουσία αρκετών άλλων ατόμων και έφτασαν στο σημείο να …παίξουν ξύλο, με τον μεγαλύτερο άντρα να έχει τραυματιστεί και να δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστη του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, όπως άλλωστε και περιπολικό της αστυνομίας μαζί με την ΟΠΚΕ.

Δείτε φωτογραφίες:

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr