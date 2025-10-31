Μια από τις καλύτερες ταινίες του 2025 προβάλλει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 η Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων. Από τη Νορβηγία προέρχεται η «Συναισθηματική Αξία», τιμηθείσα με το Μεγάλο Βραβείο στις Κάννες, έχοντας προβληματική και αναφορές στην οικογένεια και σε πολυεπίπεδες σχέσεις, μέσω εξαιρετικής σκηνοθεσίας του Γιοακίμ Τρίερ και ρεσιτάλ ηθοποιίας.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Η Νόρα είναι μια ανερχόμενη θεατρική και τηλεοπτική ηθοποιός, η οποία αρνείται πεισματικά την απροσδόκητη πρόταση του αποξενωμένου πατέρα της, καταξιωμένου κινηματογραφικού σκηνοθέτη, να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία του. Η τεταμένη σχέση τους, όμως, θα περιπλακεί όταν σ’ αυτή μπλεχτούν η μικρή αδελφή της και η Αμερικάνα σταρ που παίρνει τελικά το ρόλο.

ΚΡΙΤΙΚH

Σπουδαία σκηνοθεσία, εξαιρετικοί ρόλοι, υπέροχα χρώματα, πολλές πλάγιες νύξεις, ελλειπτικότητα, στυλ και υψηλές κατασκευαστικές αξίες. Τολμηρό θα έλεγα για ένα άψογο ψυχολογικό δράμα, σωστά δομημένο. Αλέξης Ν. Δερμεντζόγλου Κέντρο Μελετών & Ερευνών για το Σινεμά

Με σπάνια δάκρυα λύτρωσης βγαίνει κανείς από την αίθουσα. Σπάνια δάκρυα για την αδελφική αγάπη, για τη συγχώρεση στον γονιό που έλειψε, θρήνο για εκείνον που χάθηκε για πάντα αλλά ήταν πάντα παρών. Παυλίνα Αγαλιανού ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Info

Τίτλος: Συναισθηματική Αξία (Affeksjonsverdi / Sentimental Value)

Σκηνοθεσία: Γιοακίμ Τρίερ

Σενάριο: Εσκιλ Βογκτ, Γιοακίμ Τριέρ

Πρωταγωνιστούν: Ρενάτε Ράινσβε, Στέλαν Σκάρσγκορντ, Ινγκα Ιμπσντοτερ Λίλεας, Ελ Φάνινγκ

Είδος: Δραματική

Διάρκεια: 133

Ετος: 2025

Παραγωγή: Νορβηγία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΟΥ, ΠΟΤΕ

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, Δημοτικός Κινηματογράφος Τρικάλων, ώρα 21:30.