Αυτό είναι το μυστικό για να ξεφλουδίσεις γρήγορα ένα αυγό

Αυγό! Αγαπημένο σνακ μεγάλων και μικρών, για το καλοκαίρι και για τον χειμώνα, για πρωινό αλλά και για κυρίως γεύμα. Και πάνω απ΄όλα, η τροφή που μπορείς να απολαύσεις παντού και πάντα.

Οι Αμερικανικές συστάσεις απενοχοποίησαν εντελώς την κατανάλωση του αυγού και αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό που μπορείς να φας – όχι δηλαδή τα ως τρία την εβδομάδα.

Το ζήτημα που τίθεται με το αυγό όσον αφορά τον τρόπο που το καθαρίζουμε, υπάρχει ένα κόλπο από το τικ τοκ με το οποίο μπορείς να το καθαρίσεις στο πι και φι και μάλιστα χωρίς να ανακατέψεις τα χεράκια σου.