Το χωριό είναι περιτριγυρισμένο από δάση πεύκου, ελάτου, οξιάς και βελανιδιάς. Βρίσκεται σε ένα κοίλωμα του κάτω Ολύμπου σε υψόμετρο 900 μέτρων, 38 χιλιόμετρα από την Ελασσόνα. Το παλαιό κεφαλοχώρι των πέντε χιλιάδων κατοίκων στις δεκαετίες του πενήντα και του εξήντα, έφτασε στις μέρες μας να έχει μόλις 400 κατοίκους.

Ωστόσο το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται καθώς από τη Λάρισα και άλλες περιοχές πηγαίνουν παραθεριστές για να μείνουν εκεί αναζητώντας ένα ήρεμο δροσερό καλοκαίρι. Άλλωστε η θαλασσα δεν λείπει καθώς οι ακτές της Πιερίας (Λεπτοκαρυά) απέχουν περίπου 40 λεπτά. Αποτελεί αφετηρία για ορειβάτες που εξορμούν να κατακτήσουν κορυφές του Ολύμπου. Εκείνο που… τα σπάει είναι η πλατεία του. Η γραφική πλατεία Δημοκρατίας όπως ονομάζεται, με το υπεραιωνόβιο πλατάνι της, χαρίζει στιγμές χαλάρωσης σε ντόπιους και επισκέπτες.

