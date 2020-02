Αυτά είναι τα καλύτερα τρολ-ονόματα από ταβέρνες σε όλη την Ελλάδα/Ποιο Τρικαλινό είναι στη λίστα

Σίγουρα ο όρος ταβέρνας είναι άκρως ελληνικός και μια ταβέρνα μένει στην μνήμη μας από το φαγητό της αλλά και από το όνομα της. Μια λίστα με ονομασίες από ταβέρνες σε όλη την Ελλάδα αποδεικνύει ότι εκτός από άριστη κουζίνα έχουμε και τρομερό χιούμορ.

ΕΓΩ ΑΠΛΩΣ ΘΑ ΤΣΙΜΠΗΣΩ

Οβελίξ (Βρώμικο, νομός Καβάλας) Η μασαμπούκα (Λιμένας, Θάσος) Ο αγλέορας (Βίτσι, Δράμας) Ο κροκόδειλος (Καβάλα) Φάτε σκάστε (Θεσσαλονίκη) Μάσα χάψα (Θεσσαλονίκη) Μάσα σούρα (Κάτω Νευροκόπι) Μάσα το (Εύοσμος Θεσσαλονίκης) Η λόρδα (Λαγυνά Θεσσαλονίκης) Νο Limit Γυράδικο (Λιβαδιά Σερρών) Ούτε λέπι (Ρόδος)

WE ARE FAMILY

Ο γιός (Παξοί) Η κόρη του Μιχάλη (Δονούσα) Ο παππούς κι εγώ (Καλαμίτσα, Σκύρος) Ο παππούς κι εγώ στη θάλασσα (Σκύρος) Ο παππούς στη Χώρα (Σκύρος) Ο Πανάγος του Σαράντη (Πάτμος) Πέτρος Σόγαμπρος (Χορευτό Μαγνησίας) Τα αδέλφια Μπάκης (Έμπωνας, Ρόδος) Το κουμπαράκι (Σίνδος Θεσσαλονίκης) Brothers in Law (Γιάννενα) Bros Kebap (Φαληράκι, Ρόδος) Το Μαυρομιχαλαίικο (Αρεόπολη Λακωνίας) Οι Daltons (Λευκάδα)

ΠΟΥ ΠΑΜΕ;

Ντουγρού (Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας) Αλλού γιαλού (Σύρος) Στο τέρμα (Σκανδάλι, Λήμνος) Στη στροφή του Μίμη (Τζιά) Στο πηγάδι του Τούρκου (Χανιά) Στο Πρόχωμα (Πρόχωμα Θεσσαλονίκης) Πάμε Μπούντη (Μεσσηνία) Στο αρχοντικό του Σερίφη (Μόλιστα Ιωαννίνων) Στο κουτούκι του Δουλουμπάκα (Θεσσαλονίκης 8, Αξιούπολη, Κιλκίς) Στο σπίτι του Πασά (Θεσσαλονίκη) Στο στενό της γεύσης (Εύοσμο Θεσσαλονίκης) Το τούνελ (περαία Θεσσαλονίκης) Το οval (Θεσσαλονίκη) Το μαγειρείο από τα κάτω (Θεσσαλονίκη) Ο λουτρός (Θεσσαλονίκη) Το κουζινί (Παξοί) Το καρεκλάδικο (Παξοί) Το μαραγκούδικο (Άνω Μεριά, Φολέγανδρος) Ο τάκος (Θέρμη Θεσσαλονίκης) Ο αντίποδας (Ηράκλειο) Η μεζεδοφωλιά (Νεάπολη Θεσσαλονίκης) Η αποκέντρωση (Λάρισα)

ΠΑΜΕ ΚΑΠΟΥ ΜΑΚΡΙΑ

Αυστραλία (Αστυπάλαια) Κοάλα Μπαρ (Αλυκή, Θάσος) Φοντάνα ντι Τρέβι (Ξάνθη) Παλέρμο (Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης) Νεβσεχίρ (Νεάπολη Θεσσαλονίκης) Luxembourg (Θεσσαλονίκη) Το Κολωνάκι (Καρδαμύλη Μεσσηνίας) Το τριεθνές (Πλατανάκια Σερρών) Γιβραλτάρ (Μαύρη Πέτρα Μαγνησίας) Μπαγκλαντές (Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) Canadian Pizza (Νέος Μαρμαράς Χαλκιδικής) Το Νότιο Σέλας (Ηράκλειο)

ΚΑΠΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ

Η γέφυρα του φονιά (Καμαριώτισσα, Σαμοθράκη) Το παλιό Κλίσμα (Σκάλα Καλλιράχης, Θάσος) Η ανάσα του Ζορμπά (Λευκάδα) Ο τσίκνας (Καφενείο, Θεολόγος, Θάσος) Ο λίγδας (Νέα Βρασνά Θεσσαλονίκης) Το κοτέτσι (Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης) Η γριά Βάθρα (Θέρμα, Σαμοθράκη) Το σατανικό (Χάλκη)

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ

Ο τεμπέλης (Γοργοπόταμος Φθιώτιδας) Ο πελώριος (Νέα Πέλλα) Ο παχουλούτσικος (Βατερό Κοζάνης) Ο μπουλούκος (Παξοί) Ο κουτσοδόντης (Λάρισα) Ο κολοτούμπας (Μακρακώμη Φθιώτιδας) Ο μαλλιάς (Αβδέλα Γρεβενών) Ο χρυσομάλλης (Κέρκυρα) Ο Δημήτρης ο Καράφλας (Βρομόλιθος, Λέρος) Ο ψηλός (Νεοχώρι Μαγνωσίας) Ο μουρμούρης (Κέρκυρα) Ο γκρινιάρης (Ρόδος) Ο εξωστρεφής (Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης) Η καθολική (Αφάντου, Ρόδος) Οι αταίριαστοι (Άνω Κουφονήσι) Το τσινάρι (Θεσσαλονίκη) Η τρελή γαρίδα (Πρέβεζα και Θάσος) Η κουτσή καραβίδα (Άγιοι Απόστολοι, Εύβοια) Η τρύπια βάρκα (Καβούρι) Το κιτς (Θεσσαλονίκη) Το λάθος (Καρκαλού Αρκαδίας)

Η ΣΕΧΤΑ ΤΗΣ ΛΑΔΟΚΟΛΛΑΣ

Λαδόκολλα Μαλτέζου (Καμαριώτισσα, Σαμοθράκη) Λαδόκολλα Παράγκες (Παραλία Βρασνών, Μακεδονία) Λαδόκολλα με θέα (Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης) Η λαδόκολλα της παραλίας (Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής) Περί ανέμων και λαδόκολλας (Παλαιός Άγιος Αθανάσιος Πέλλας)

ΤΑ ΓΟΥΤΣΟΥ

Τα βλαχάκια (Κορδελιό Θεσσαλονίκης) Τα ζωγραφάκια (Αλεξάνδρεια Ημαθίας) Τα ναυτάκια (Ζάκυνθος) Τα Τζικάκια (Πεύκα Θεσσαλονίκης) Τα μαστοράκια (Σίνδος Θεσσαλονίκης) Τα kalammmakia (Μύκονος) Τα ματάκια (Πατσατζίδικο, Αλεξανδρούπολη) Η δραχμούλα (Καβάλα) Οι γλωσσίτσες (Χανιά) Το ξενάκι (Ψέριμος Δωδεκάνησα) Ο Μιμάκος (Δράμα) Ο Σαραντούλης (Συκιές Θεσσαλονίκης) Το μικιό (Χανιά) Ο Λιλής (Άνω Σύρος, Σύρος) Ο σπόρος (Ηράκλειο) Μαμ Μαμ (Ρεντίνα Θεσσαλονίκης) Ο Μπέμπης (Σβορώνος Πιερίας) Το ταβερνάκι της Μπουμπούς (Όρμα Πέλλας) Ο Κούλης (Καβάλα) Έι κίτι (Αμύντα 56, Δράμα) Η νιάο (Ανήλιο Μετσόβου) Σαν της μαμάς (Θεσσαλονίκη)

ΒΛΕΠΩ ΚΥΚΛΟΥΣ

Ουσίες και… (Μανιάκι Καστοριάς) Το κουρούμπελο (Κιμμέρια Ξάνθης) Το μπέρδεμα των γεύσεων (Καμπάνης, Κιλκίς) Οι παράλληλες γεύσεις (Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης) Τα αλλόκοτα (Θεσσαλονίκη) Η ουζοπαγίδα (Ερμούπολη, Σύρος) Το εύθυμον (Μενεμένη Θεσσαλονίκης) Κουτουρού (Μαραθώνος 35, Αλεξανδρούπολη) 7th Heaven (Άνδρος) Το φευγάτο (Θεσσαλονίκη) Η νεράιδα (Στεφανινά Θεσσαλονίκης) Ο δράκος (Μυλοπότας, Ίος) Του ιατρού (Θεολόγος, Θάσος) Κανναβουργείου γεύσεις (Έδεσσα) Τα Καννάβια (Ελάτη Τρικάλων) Ο Πρεζάνης (Κίμωλος) Ουσίες (Πρέβεζα) Μπάφι (Αττική) Σύρμα (Άγιος Γεώργιος, Ηρακλειά)

ΗΟΜΕ ACCESSORIES

Η κάνουλα (Θεσσαλονίκη) Η χρυσή κάνουλα (Νέα Τρίγλια) Το καψούλι (Κομοτηνή) Το σουρωτήρι (Δράμα) Η μικρή μαρμίτα (Θεσσαλονίκη) Κύλησε ο τέντζερης (Δράμα) Τα μπλε κατσαρολάκια (Άγιος Νικόλαος, Κρήτη) Οι μπλε καρέκλες (Βουρλιώτες, Σάμος) Τα τρύπια ποτήρια (Θεσσαλονίκη) Το ταψί της μαμάς (Εύοσμος Θεσσαλονίκης) Οι εφτά μπαλτάδες (Ηράκλειο, Κρήτη) Τα πριόνια (Πιερία) Σουβλάκι από κούνια (Αγριά Μαγνησίας) Το σεντουκάκι (Τρίπολη) Το lunchbox (Θεσσαλονίκη) Η καδένα (Μύκονος) Το πυροφάνι (Νέος Πύργος Εύβοιας)

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ο Δούκας (Ηράκλειο) Η Φρειδερίκη (Κλαυσί Ευρυτανίας) Ο καφενές του Βασιλέα (Σέριφος) Το κτήμα Βασιληά (Μακρυκάπα Ευβοίας) Principaute De Mykonos (Πάνορμος, Μύκονος)

ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ

Το ψηστήρι (Λευκάδα) Το δίπορτο (Μήλος) To αρνεμούσι (Ίασμος Ροδόπης) H αγκάλη (Λιθιά Καστοριάς) Η κωλοΦέξα (Λούβρη Κοζάνης) Το γλυφονέρι (Παχύς, Θάσος) Αχ, Νίκο, αχ (Περαία Θεσσαλονίκης) Ο κλαρίνος (Λεύκες, Πάρος) Τρεις μαζί (Θεσσαλονίκη) Πάρης – πονηρά μεζεδάκια (Θεσσαλονίκη) Τα πινελίκια (Θεσσαλονίκη) Το Molaraki (Τουρλός, Μύκονος) Lady Finger (Μύκονος) Το φινιστρίνι (Νέα Αγχίαλος μαγνησίας) Ο χοντρός κάβος (Άνω Κουφονήσι) Η Παρθένα (Θερμά Σερρών) Ο μύλος του Κερατά (Χανιά) Τοίχο τοίχο (Θεσσαλονίκη) Το λιμανάκι της χαλάστρας (Θεσσαλονίκη)

XENES GLOSSES

Εκλεκτίκ (Θεσσαλονίκη) Pesto Kapou (Βέροια) Kalosta (Μύκονος) Salparo (Μύκονος) Mia feta (Θεσσαλονίκη) Fatto (Eλευθερούπολη Καβάλας) Basta! (Θεσσαλονίκη) Barbarella (Παραλία Οφρυνίου Καβάλας) Shok (Νέα Βρασνά Θεσσαλονίκης) Kotza Ntere (=Το μεγάλο Ρέμα, Αξιούπολη Θεσσαλονίκης) Babalou (Δενδροπόταμος Θεσσαλονίκης) Mega (Πεντάλοφος Θεσσαλονίκης) Delikota (Πεύκα Θεσσαλονίκης) Orectica (Πολίχνη Θεσσαλονίκης) Stivos (Εύοσμος Θεσσαλονίκης) Beer O’Clock (Ηράκλειο) Chick’n’go (Νεάπολη Θεσσαλονίκης) Merida (Νεάπολη Θεσσαλονίκης) Κάσα ντι Λέμνου (Λιβάδια, Κιλκίς) Maison de Μεζέ (Άνω Σύρος, Σύρος) Μπιζ Μπιζέ (Εύοσμος Θεσσαλονίκης) Stomio (Ερμούπολη, Σύρος) Tandur (Νεάπολη Θεσσαλονίκη) Merci (Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης) Moi – Beer ‘n bites (Θεσσαλονίκη) Kota beat (Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης) Σταυρουπόλ (Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης) Pig boss (Πολίχνη Θεσσαλονίκης) Here come the munchies (Θεσσαλονίκη) The wet match (Θεσσαλονίκη) S*efaga (Θεσσαλονίκη) Tsipou.tapas (Θεσσαλονίκη) U Fleku (Τσέχικο – Θεσσαλονίκη) Το Ίγγλις (Θεσσαλονίκη)