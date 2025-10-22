Μάθε ποια είναι τα 8 κρίσιμα σημάδια που στέλνει το σώμα σου έναν μήνα πριν το έμφραγμα. Μην αγνοήσεις τα προειδοποιητικά συμπτώματα και φρόντισε την καρδιά σου εγκαίρως με χρήσιμες συμβουλές πρόληψης.

Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, κανόνας που ισχύει για όλες τις ασθένειες και ειδικά για όσες εκδηλώνονται με συμπτώματα που δύσκολα αναγνωρίζει κάποιος, όπως το έμφραγμα.

Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση εμφράγματος περιλαμβάνουν την παχυσαρκία, τη σωματική αδράνεια και το κάπνισμα.

Ένα μήνα ή και λιγότερο πριν το έμφραγμα, το σώμα στέλνει κάποια προειδοποιητικά σημάδια, που πρέπει να γνωρίζετε για να πάρετε τα κατάλληλα μέτρα και να απομακρύνετε τον κίνδυνο.

1. Πόνος στο στήθος: Εκδηλώνεται με διαφορετική μορφή και ένταση σε άνδρες και γυναίκες. Για τους άνδρες αποτελεί το πιο σημαντικό πρώιμο σύμπτωμα ενός επικείμενου εμφράγματος και δεν πρέπει να αγνοείται. Στον αντίποδα, επηρεάζει μόνο το 30% των γυναικών. Ο πόνος στο στήθος μπορεί να εκτείνεται στο ένα ή και τα δύο χέρια (πιο συχνά στον αριστερό βραχίονα, στην κάτω γνάθο, στο λαιμό, στους ώμους ή στο στομάχι. Μπορεί να είναι μόνιμος ή προσωρινός.

2. Υπερβολική εφίδρωση: Η ασυνήθιστη ή υπερβολική εφίδρωση αποτελεί πρώιμο σύμπτωμα εμφράγματος. Μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες και συχνά συγχέεται με τις εξάψεις ή τις νυχτερινές εφιδρώσεις της εμμηνόπαυσης.

3. Ακανόνιστοι παλμοί καρδιάς: Οι αρρυθμίες συχνά συνοδεύονται από κρίσεις πανικού και άγχος, ειδικά στις γυναίκες. Εκδηλώνονται ξαφνικά και έχουν την μορφή ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού ή ταχυκαρδίας. Η σωματική άσκηση μπορεί επίσης να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό, ειδικά στους πάσχοντες από αθηροσκλήρωση. Το σύμπτωμα διαρκεί περίπου 1-2 λεπτά. Εάν δεν υποχωρεί και νιώθετε ζάλη και έντονη κόπωση, καλέστε αμέσως γιατρό.

4. Απώλεια μαλλιών: Αποτελεί ακόμη μία ορατή ένδειξη του κινδύνου καρδιοπάθειας. Επηρεάζει συχνότερα τους άνδρες άνω των 50 ετών, μπορεί όμως να συμβεί και στις γυναίκες. Η φαλάκρα σχετίζεται επίσης με αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο σώμα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην απώλεια μαλλιών στην κορυφή του κεφαλιού.

5. Λαχάνιασμα: Η δύσπνοια ή το λαχάνιασμα είναι η αδυναμία να πάρει κάποιος βαθιές αναπνοές. Εμφανίζεται συχνά τόσο σε άνδρες όσο και γυναίκες και ξεκινά ακόμη και έξι μήνες πριν την εκδήλωση του εμφράγματος. Αποτελεί συνήθως προειδοποιητικό σημάδι κάποιας πάθησης. Το άτομο δεν μπορεί να πάρει αρκετό αέρα, αισθάνεται ζάλη και δύσπνοια.

6. Αϋπνία: Άλλο ένα σύμπτωμα που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού και είναι συχνότερο στις γυναίκες. Το άτομο έχει ανησυχία, δυσκολεύεται να κοιμηθεί και έχει συχνές αφυπνίσεις.

7. Πόνος στην κοιλιά: Ο κοιλιακός πόνος, η ναυτία, το φούσκωμα και η κοιλιακή δυσφορία αποτελούν κοινά συμπτώματα εμφράγματος τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Οι κοιλιακοί πόνοι πριν από μια καρδιακή προσβολή έχουν επεισοδιακό χαρακτήρα, χαλαρώνουν και επιστρέφουν για σύντομες χρονικές περιόδους. Η σωματική ένταση μπορεί να επιδεινώσει τον πόνο στο στομάχι.

8. Κούραση: Η ασυνήθιστη κόπωση είναι ένα από τα βασικά συμπτώματα ενός επικείμενου εμφράγματος, ειδικά στις γυναίκες. Η κόπωση δεν οφείλεται σε σωματική ή πνευματική δραστηριότητα και κορυφώνεται προς το τέλος της ημέρας. Είναι το πιο εμφανές σύμπτωμα και δύσκολα περνά απαρατήρητο, καθώς το άτομο δεν μπορεί να εκτελέσει βασικές λειτουργίες, όπως να κάνει ντους ή να στρώσει το κρεβάτι.

Η καρδιά σου στέλνει σήματα – μην τα αγνοείς! Αν νιώθεις κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, συμβουλέψου άμεσα τον γιατρό σου. Μοιράσου αυτό το άρθρο για να βοηθήσεις και τους δικούς σου να προστατέψουν την υγεία τους!

