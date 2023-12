Το μαύρο μολύβι ματιών είναι ένα must have beauty item, το οποίο βρίσκεται σε κάθε γυναικείο νεσεσέρ. Θα το χαρακτηρίζαμε ως ένα mulitasker προϊόν αφού μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να δημιουργήσεις την τέλεια γραμμή για το cat eye look σου, αλλά και να πετύχεις ένα έντονο smokey eye που θα απογειώσει το βλέμμα σου.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο για όλες τις κοπέλες να πετύχουν το τέλειο smokey eye look. Στο μακιγιάζ, οι τάσεις την τελευταία δεκαετία δεν θέλουν το στημένο αποτέλεσμα, τείνουν περισσότερο στο ανεπιτήδευτο μακιγιάζ. Το αποδομημένο smokey eye look είναι το trend που έρχεται να αντικαταστήσει το κλασικό smokey eye, κάνοντας το μακιγιάζ να φαίνεται πιο σύγχρονο και ανανεωμένο.

Το τέλειο grunge look που θα απογειώσει τα festive looks

Ουσιαστικά, για να πετύχεις το αποδομημένο eye look δεν χρειάζεται να έχεις γνώσεις makeup artist. Εφαρμόζεις την σκιά με τέτοιον τρόπο, ώστε να μοιάζει σαν αφηρημένη μουτζούρα και δεν προσπαθείς να πετύχεις την παραμικρή λεπτομέρεια. Εκτός από το μαύρο μολύβι θα χρειαστείς και ένα μικρό πινέλο για να μπορέσεις να σβήσεις και να απλώσεις το μολύβι πάνω στο κινητό βλέφαρο. Στο τέλος, προσθέτεις τη μαύρη mascara και έχεις τελειοποιήσει το τέλειο grunge look.

Για έξτρα λάμψη μπορείς να προσθέσεις μία σκιά με glitter και στρας και να χαρίσεις ένα extra touch στο μακιγιάζ και στα festive looks των ημερών. Για να δημιουργήσεις ένα έντονο smokey eye look που θα κάνει το βλέμμα σου να μην περνάει απαρατήρητο είναι σημαντικό να χρησιμοποιείς το κατάλληλο μολύβι ματιών.

Μην ανησυχείς! Δεν θα σε αφήναμε έτσι τις τελευταίες μέρες… Στην παρακάτω gallery έχουμε συγκεντρώσει μερικά μαύρα μολύβια ματιών που εμείς το beauty department του queen, αγαπάμε να χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά. Ρίξε μια ματιά…