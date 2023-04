Μπορεί η γιαγιά σου να μην είχε το Internet για να ψάχνει για τις καλύτερες μεθόδους ώστε να γιατρέψει μια ασθένεια, αλλά ήξερε πώς με υλικά που είχε σπίτι της να ανακουφίζει τον πόνο της οικογένειάς της.

Μπορεί το ξεμάτιασμα να μην ξέρουμε εάν όντως λειτουργεί, ωστόσο πολλά από τα γιατροσόφια των παππούδων μας έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι μπορούν να καταπραύνουν τον πόνο που προκαλούν πολλές απλές ασθένειες.

1. Κρυολόγημα

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Chest η κοτόσουπα της γιαγιάς μπορεί να περιέχει μια σειρά από ουσίες με ήπιες αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος. Επιπλέον, η θερμότητα μπορεί να βοηθήσει στην ελάττωση της συμφόρησης αυξάνοντας τη ροή της βλέννας.

2. Πονόλαιμος

Μπορεί να μην είναι ό,τι πιο νόστιμο κυκλοφορεί εκεί έξω, αλλά η γιαγιά είχε δίκιο: Το αλατόνερο μπορεί να ανακουφίσει από τον πονόλαιμο σύμφωνα με την κλινική Mayo. Επίσης, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Preventive Medicine διαπίστωσε ότι οι γαργάρες μπορούν ακόμη και να βοηθήσουν στην πρόληψη λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

3. Εγκαύματα

Η γιαγιά είχε πάντα φρέσκο γάλα στην κουζίνα της και πολύ πιθανό να σού έχει μείνει και εσένα αυτή η συνήθεια. «Οι πρωτεΐνες του γάλακτος έχουν αντιφλεγμονώδη δράση», λέει η Arielle Kauvar, διευθύντρια του New York Laser & Skin Care και κλινική καθηγήτρια δερματολογίας στο New York University School of Medicine. «Βύθισε μια πετσέτα σε ένα μπολ με μίγμα από ίση ποσότητα γάλακτος και νερού. Ακούμπησε τις κομπρέσες στην περιοχή για 10-15 λεπτά», συμβουλεύει.

4. Ναυτία

Φτιάξε τσάι, βάζοντας φέτες φρέσκου τζίντζερ σε βραστό νερό. «Πρόσθεσε λίγη καστανή ζάχαρη και πιες το για να ανακουφιστείς από τη ναυτία», λέει o βελονιστής Jeff Gould.

5. Τσιμπήματα

Τρίψε ένα παγάκι στην περιοχή για να μειώσεις τον κνησμό και το πρήξιμο. Τόσο απλό, τόσο αποτελεσματικό!

6. Πυρετός

«Ο πυρετός δεν είναι ο εχθρός. Υποδηλώνει ότι το σώμα σας προσπαθεί να σκοτώσει τον ιό ή τα βακτήρια», λέει ο Deeter. Για να νιώσεις καλύτερα προτείνει αυτό που θα πρότεινε και όποια γιαγιά και αν ρωτούσες: Ένα χλιαρό μπάνιο και δροσερές κομπρέσες στο μέτωπο.

7. Βήχας

Κλινικές μελέτες https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18056558 έχουν δείξει ότι ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι 30 λεπτά πριν τον ύπνο μπορεί να μειώσει τον βήχα σε παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των δύο ετών. Αυτό πιάνει και εμάς, σωστά;

8. Έκζεμα και ξηροδερμία

Η βρώμη δεν είναι μόνο για το πρωινό σου. Έρευνα δημοσιευμένη στο Journal of Drigs in Dermatology επιβεβαίωσε ότι έχει όντως ενυδατικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές που βοηθούν με τον κνησμό. Γέμισε λοιπόν την μπανιέρα σου, ρίξε λίγη βρώμη, απόαλυσε το μπάνιο σου για είκοσι λεπτάκια και βγες με την πιο ενυδατωμένη επιδερμίδα που είχες ποτέ.

ΠΗΓΗ: www.olivemagazine.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/2023/02/14/8-giatrosofia-tis-giagias-poy-ontos-pianoyn/