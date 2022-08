Τα παπούτσια ανήκουν στα αγαπημένα fashion pieces των γυναικών, και όχι άδικα! Το κατάλληλο ζευγάρι παπούτσια μπορεί να ολοκληρώσει μοναδικά κάθε outfit, ενώ αναδεικνύει το στυλ σας με κάθε σας βήμα. Αν επιθυμείτε να επενδύσετε σε ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια στην συλλογή σας και δεν ξέρετε τι να επιλέξετε, παρακάτω θα βρείτε τις δικές μας προτάσεις για τα must have παπούτσια που κάθε γυναίκα οφείλει να έχει στην ντουλάπα της. Γόβες

Κανένα άλλο παπούτσι δεν είναι τόσο διαχρονικό όσο οι γόβες. Απίστευτα sexy και κομψές, οι γόβες είναι το απόλυτο item για τις βραδινές σας εξόδους και σίγουρα δεν πρέπει να λείπουν από την ντουλάπα σας. Ψηλές ή χαμηλές είναι πάντα στην μόδα και αναδεικνύουν την πιο θηλυκή πλευρά του εαυτού σας. Επιλέξτε all time classic μαύρες ή nude γόβες οι οποίες προσδίδουν μια chic νότα σε κάθε βραδινό σας outfit και συνδυάζονται με μοντέρνα και κλασικά φορέματα, τζιν, cropped παντελόνια αλλά και mini ή midi φούστες απογειώνοντας το look σας. Για περισσότερο εντυπωσιακές εμφανίσεις επενδύστε σε ένα ζευγάρι γόβες σε έντονα χρώματα οι οποίες θα φωτίσουν το look σας και θα μαγνητίσουν τα βλέμματα σε κάθε σας βήμα!

Sneakers

Τα πιο comfy και stylish παπούτσια δεν είναι άλλα από τα sneakers! Φορέστε τα αγαπημένα σας sneakers σε κάθε περίσταση, από το πρωί μέχρι το βράδυ και δημιουργείστε μοναδικά εντυπωσιακές εμφανίσεις χωρίς να στερείστε την άνεση που σας προσφέρουν τα flat παπούτσια. Μπορείτε να επενδύσετε σε ένα ζευγάρι λευκά sneakers, τα οποία είναι ουδέτερα και διαχρονικά, συνδυάζονται με κάθε σας outfit και διαμορφώνουν το απόλυτο athleisure look. Για μοναδικές εμφανίσεις στο γραφείο, sporty εμφανίσεις με θηλυκό χαρακτήρα, αλλά και βραδινές εξόδους με άνεση προτιμήστε sneakers λευκά ή σε έντονα χρώματα όπως τα Superga γυναικεία sneakers, τα οποία είτε στην flat, είτε στην δίπατη εκδοχή τους θα απογειώσουν το look σας.

Μπότες & Μποτάκια

Μόλις οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν οι μπότες και τα μποτάκια κάνουν την εμφάνισή τους στην ντουλάπα σας και σας προσφέρουν άνεση και ζεστασιά σε κάθε σας έξοδο. Επιλέξτε χαμηλές, δερμάτινες ή καστόρινες μπότες για τις πρωινές και απογευματινές εμφανίσεις σας, μποτάκια Timberland γυναικεία για τις all day εμφανίσεις σας, είτε δερμάτινες over-the-knee μπότες που θα δώσουν έναν άκρως θηλυκό τόνο στα βραδινά σας outfits. Συνδυάστε τις μπότες και τα μποτάκια σας με πλήθος διαφορετικά outfits και δημιουργείστε μοναδικά looks για κάθε περίσταση!

Πέδιλα

Τα γυναικεία πέδιλα είναι ο ορισμός της θηλυκότητας και η ιδανική επιλογή για επίσημες εμφανίσεις. Πολύ ψηλά, χαμηλά, με χοντρό ή λεπτό τακούνι, τα πέδιλα αποπνέουν κομψότητα και συμβαδίζουν πάντα με την μόδα. Μπορείτε να επιλέξεις πέδιλα σε γήινες αποχρώσεις ώστε να τα συνδυάσετε με διαφορετικά outfits, είτε πέδιλα σε έντονα χρώματα που θα απογειώσουν το στυλ σας. Εάν το σύνολό σας απαιτεί μια glamourous πινελιά, επιλέξτε πέδιλα με strass ή λεπτομέρειες glitter που θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, αν τα πέδιλα δεν αποτελούν μέρος της συλλογής σας τότε σίγουρα πρέπει να γίνουν!