Αν αγαπάς την κομψότητα με μια δόση σχολικής νοσταλγίας, αυτά τα τρία looks είναι για εσένα.

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να ανανεώσεις το στυλ σου με κομψές, διαχρονικές και… preppy πινελιές! Το preppy look είναι εμπνευσμένο από την αμερικάνικη Ivy League αισθητική και χαρακτηριστικό του είναι ότι συνδυάζει κλασικά κομμάτια, καθαρές γραμμές και elegant vibes που ταιριάζουν άψογα στην εποχιακή παλέτα του φθινοπώρου.

College Chic

Τι items που θα χρειαστείς:

Πλισέ φούστα σε tartan print (π.χ. μπορντό, πράσινο ή navy)

Πουκάμισο λευκό ή ριγέ, με γιακά

Πλεκτή ζακέτα ή πουλόβερ με V λαιμόκοψη

Loafers ή Oxfords

Ψηλές κάλτσες ή καλσόν

Συνδύασε τη φούστα με το πουκάμισο βάζοντας το μέσα από τη φούστα και άφησε τη ζακέτα ανοιχτή ή ριγμένη στους ώμους για effortless chic vibes. Πρόσθεσε ένα απλό headband ή μια δερμάτινη τσάντα ώμου για να ολοκληρώσεις το look.

Preppy Layering

Παντελόνι καμπάνα ή tailored (σε καφέ, γκρι ή καρό)

Πουκάμισο Oxford ή με φιόγκο στον λαιμό η φουλάρι

Πουλόβερ φορεμένο από πάνω (προτίμησε neutral ή φθινοπωρινές αποχρώσεις)

Trench coat ή structured blazer

Loafers

Smart Casual

Mπλούζα με κολεγιακό γιακά και ρίγες

παντελόνι σε ίσια γραμμή

Μακριά καπαρντίνα ή παλτό με ζώνη

Μπαλαρίνες ή Mary Janes

Κλασική shoulder bag

Editor’s tip: Επένδυσε σε ουδέτερα χρώματα με φθινοπωρινές αποχρώσεις (καφέ, μπεζ, μπορντό, πράσινο). Ολοκλήρωσε το look με το σωστό χτένισμα (χαμηλή αλογοουρά, φιόγκος, sleek bun) απογειώνει κάθε preppy look.

Φθινόπωρο σημαίνει επιστροφή στα basics με στυλ. Και αυτό σημαίνει ένα καλοστημένο preppy outfit.

