– Όχι από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: Η μελέτη είναι ελλιπής και βασίζεται σε παρωχημένα στοιχεία. Είναι ένα πολιτικό κείμενο.

-Ναι από Περιφέρεια Θεσσαλίας: Χωρίς σύμπνοια και συνεργασία δεν προχωράμε μπροστά. Η Θεσσαλία έχει στηρίξει αντίστοιχα έργα στη Δυτ. Ελλάδα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο Cees Loggen, Πρόεδρος παραθαλάσσιων περιοχών στο Συμβούλιο της Ευρώπης (CPMR Brussels), o Csaba Borboly, μέλος επιτροπής Περιφερειών (Committee of the Regions, Brussels), συνομίλησαν με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο, στο πλαίσιο των συζητήσεων της πρώτης μέρας του Olympia Forum II.

Το Olympia Forum II, διοργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ και διεξάγεται στις 20-21 Οκτωβρίου 2021 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα και στις 22-23 Οκτωβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.

Ο κ. Φαρμάκης στην τοποθέτησή του είπε ότι χωρίς ανθεκτικότητα, δεν γίνεται να αντιμετωπιστούν ακραία φαινόμενα που ζούμε. «Τα ακραία έκτακτα γεγονότα δείχνουν πόσο αδύναμοι και ανοχύρωτοι είμαστε. Πλέον είναι ανάγκη να γίνουμε πιο ανθεκτικοί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αγοραστός είπε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί πρότυπο στη διαχείριση νερών και ότι διαθέτει το καλύτερο οδικό δίκτυο της χώρας. «Η εποχή μας απαιτεί ταχύτητα, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και συνέργειες. Απαιτεί επίσης ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης», συμπλήρωσε.

Ο κ. Loggen τόνισε ότι η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη για λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε περιοχής και τόνισε ότι τέτοιες tailor-made λύσεις, στις οποίες οι περιφέρειες παίζουν καθοριστικό ρόλο, είναι ο δρόμος για τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού μέλλοντος για όλους.

Ο κ. Borboly συμπλήρωσε τις σκέψεις του κ. Loggen και είπε ότι μοντέλα του τύπου «ένα μέγεθος για όλους» (one size fits all) δεν είναι πλέον λειτουργικά, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη εξειδικευμένων δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και εργασίας, δύο χώρους που γνωρίζουν καλύτερα να τους προσεγγίζουν οι Περιφέρειες, καθώς έχουν καλύτερη γνώση των αναγκών της κάθε περιοχής.

Τέλος οι κκ. Φαρμάκης και Αγοραστός «διασταύρωσαν τα ξίφη» τους για την αναγκαιότητα ή μη της ολοκλήρωσης του υδρο-ηλεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα.

Η μελέτη είναι ελλιπής και βασίζεται σε παρωχημένα στοιχεία. Είναι ένα πολιτικό κείμενο και για αυτό το λόγο δεν το στηρίζει η περιφερειακή αρχή της Δυτικής Ελλάδος, είπε ο κ. Φαρμάκης ενώ τόνισε ότι και η διαφωνία αυτή θα διευθετηθεί από τα δικαστήρια.

Χωρίς σύμπνοια και συνεργασία δεν προχωράμε μπροστά ανέφερε ο κ. Αγόραστός και πρόσθεσε ότι η Θεσσαλία έχει στηρίξει αντίστοιχα έργα στη Δυτική Ελλάδα. Τέλος αναφέρθηκε στον κυριο Φαρμάκη κάνοντας λόγο για έλλειψη σύμπνοιας και στήριξης.