Ζυμαρικά με ψητά λαχανικά…
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΕ ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ …
ΥΛΙΚΑ :
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΜΠΑΛΣΑΜΙΚΟ
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΑΛΑΤΙ
ΠΙΠΕΡΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
ΠΛΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΣ ΣΕ ΚΥΒΑΚΙΑ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΑΛΑΤΙ ΠΙΠΕΡΙ ΤΟ ΜΠΑΛΣΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΚΑΙ Τ ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΥΜΕ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΣΕ ΜΙ ΛΕΚΑΝΙΤΣΑ. ΣΤΡΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΑΨΙ ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ. ΨΗΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ 200 ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΤΑ ΥΓΡΑ. ΚΟΥΝΑΜΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΣ. ΑΝ ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ ΔΕΝ ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΣΤΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΑ, ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΤΗΓΑΝΑΚΙ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΟΤΑΡΕΤΕ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΗ ΩΡΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΡΙΧΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΣΤΟ ΤΑΨΙ. ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΑΣ ΒΡΑΖΕΤΕ ΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ, ΟΧΙ ΚΟΥΤΑΛΑ. ΑΠΛΑ ΚΟΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΛΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ. ΤΑ ΣΕΡΒΙΡΕΤΕ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΥΡΑΚΙ.ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΦΙΛΗ ΜΑΣ ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΙΡΗ ΕΝ ΔΡΑΣ (ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ HTTP://GIAGIAMAIRI.DIMOSBOX.GR/ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%BD-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7-725351180896546/).
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