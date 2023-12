Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις σημαντικότερες γιορτές της χριστιανοσύνης και γιορτάζονται σε όλο τον κόσμο. Τα Χριστούγεννα αντιπροσωπεύουν την αγάπη, την καλοσύνη, τη συμπόνια, τη συνεισφορά, την αλληλεγγύη προς τους άλλους που μας δίδαξε ο Ιησούς Χριστός και αποτελεί το αίσθημα του σκοπού της ζωής που οφείλει να ανακαλύψει κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του. Ο ερχομός στη γη του Υιού του Θεού με σάρκα και οστά είναι μια πράξη έμπρακτης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Προσέφερε τον μονάκριβο Υιό του στην ανθρωπότητα για να διδάξει την Αλήθεια και με τη μετέπειτα Σταύρωση και Ανάστασή του να συγχωρέσει τις αμαρτίες των ανθρώπων και να χαρίσει Αιώνια Ζωή.

Στο σχολείο μας η γιορτή προετοιμάστηκε με ηρεμία και χαρά καθώς χαρούμενοι όλοι περιμένουμε τη Γέννηση του Θεανθρώπου. Το αμφιθέατρο στολίστηκε χαρμόσυνα με καμπάνες, αγγέλους, χριστουγεννιάτικο δέντρο με στολίδια και πολλά φωτάκια. Οι γονείς από νωρίς έφεραν γλυκίσματα για όλους/όλες. Οι μαθήτριες Βαϊοπούλου Βικτώρια και Χαντζιάρα Ολυμπία με κόκκινα μπλουζάκια, το χρώμα των ημερών και χρώμα της αγάπης παρουσίασαν τη γιορτή. Η χορωδία μας έβαλε στο κλίμα Χριστός γεννάται, δοξάσατε (κανόνας Χριστουγέννων).

Ακολούθησε μια όμορφη εισαγωγή «‘Ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ». Γεννήθηκε σήμερα ανάμεσά μας ο Σωτήρας. Με αυτό το λακωνικό μήνυμα αναγγέλθηκε πριν 2023 χρόνια η Γέννηση του Ιησού. Κάθε Χριστούγεννα καλούμαστε να καταλάβουμε το «ξένο» και «παράδοξο» μυστήριο της Γεννήσεως του Θεού. Να ξαναγίνουμε παιδιά, και να αναζητήσουμε τα αληθινά Χριστούγεννα μακριά από τον εγωϊσμό, την αυτάρκεια και την πλάνη. Να αναζητήσουμε βαθιά μας, στον κόσμο του ο καθένας, εκεί όπου εφησυχάζει η ανθρωπιά μας, η αγάπη μας, η τρυφερότητά μας, η έγνοια για τον άλλο.

Χριστούγεννα 2023 ! … Εμείς οι νέοι πρέπει να γίνουμε οι μάγοι των καιρών μας, που ξέρουμε να πορευόμαστε, να ελπίζουμε, να πιστεύουμε, να αναζητάμε την αλήθεια…

Η χορωδία με τη συνοδεία του ακορντεόν που παίζει η Τασούλα Βούλγαρη μας θυμίζει ότι οι τρείς Μάγοι προσέφεραν χρυσό, λιβάνι και σμύρνα στο νεογέννητο Χριστό. Εμείς οι άνθρωποι, τι μπορούμε να προσφέρουμε; Ακούγεται το τραγούδι από τη χορωδία που μας βάζει σε σκέψεις “Τρείς σοφοί”.

Συνεχίζει την ανάγνωση η Μπλετσογιάννη Στέλλα «Από τον Εσπερινό της γιορτής των Χριστουγέννων» …Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Κι όσο οι μέρες μάς φέρνουν προς τη χαρμόσυνη αυτή γιορτή της αγάπης, τόσο ζωντανεύει μέσα μας η αλήθεια, πως ο Θεός είναι ΑΓΑΠΗ. Η αγάπη που δέχτηκε να πάρει ανθρώπινη μορφή. Να γεννηθεί σε μια φάτνη. Να γεννηθεί ανάμεσά μας, για ν’ ανάψει και στις δικές μας καρδιές τη φλόγα της αγάπης. Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις;

Συνεχίζουν οι διαβάζουν οι μαθήτριες Κωτούλα Ευαγγελία και Γκαραβέλα Κατερίνα

«Η Αγάπη ήλθε στη γη» … Ο Θεός που είναι πλούσιος, επτώχευσε για μας, για να πλουτίσουμε εμείς με τους πνευματικούς καρπούς της γέννησής Του, που είναι : η Πίστη, η Ταπείνωση, η Αγάπη και η Ειρήνη. Αν θα τολμούσαμε μια αυτοκριτική για το θεϊκό μήνυμα «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη» τι θα βρίσκαμε σήμερα στη γη μας, καθώς ανατέλλει ο καινούριος χρόνος; Οι ερωτήσεις μας βάζουν σε σκέψεις αυτογνωσίας συνεχίζουν με την απαγγελία οι μαθήτριες Σιακαβάρα Μυρσίνη και Καραγεώργου Παναγιώτα «Και επί γης Ειρήνη…».

Η χορωδία έτοιμη με το “Των Χριστουγέννων οι καμπάνες” … Δώστε δώρα, δώστε αγάπη άγια ειν’ η βραδιά κάθε έννοια ας φεύγει μακριά Ξεχυθείτε στους δρόμους τραγουδήστε γλυκά τα Χριστούγεννα ήρθαν ξανά !!! Τι γλυκά, τι γλυκά, που χτυπούν, που χτυπούν…

Ακολούθησε το θεατρικό με τίτλο «Ένας Σκρούτζ στα Τρίκαλα». Έπαιξαν οι μαθητές/τριες Καραγεώργου Θανάσης, Μάνια Ιωάννα και Βαϊόπουλος Νίκος.

Ένας μοναχικός και πλούσιος επιχειρηματίας ανακαλύπτει το μυστικό της ευτυχίας. Ο κ. Αλεξίου βρίσκεται στο γραφείο του με έναν υπάλληλο και εργάζεται πυρετωδώς μπροστά στον υπολογιστή. Παραμονή Χριστουγέννων. Εκεί στα συρτάρια του βρίσκει ένα άλμπουμ με φωτογραφίες και βλέπει τον εαυτό του παιδί μαζί με τον παππού του

Στη συνέχεια το βίντεο που παρακολουθήσαμε με τίτλο «Το κομμάτι του φτωχού» και έστειλε το μήνυμα της αγάπης και της ανθρωπιάς.

Ένα από τα έθιμα των ημερών είναι και τα κάλαντα. Κάλαντα είναι το κουβάλημα μιας είδησης, ότι 25 Δεκεμβρίου ο Θεός συναντά τον άνθρωπο. Η χορωδία έψαλε τα Κάλαντα Χριστουγέννων και τα Κάλαντα Πρωτοχρονιάς Χίου.

Στη συνέχεια τραγουδώντας όλοι μαζί το Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά υποδεχτήκαμε τον Αη Βασίλη που μας μοίρασε καραμέλες και ζαχαρωτά, έτσι όπως τον ονειρεύονται τα μικρά παιδιά και με το τελευταίο τραγούδι με “We wish you” οι μαθητές/τριες ευχήθηκαν στη διευθύντριά και στους καθηγητές τους Καλά Χριστούγεννα κι ευτυχισμένο το νέο έτος.

Η Διευθύντρια έκλεισε τη γιορτή με ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Χαρούμενη Πρωτοχρονιά. Συνεχάρη τις υπεύθυνες της γιορτής: Βαΐτση Θωμαή, ΠΕ04.04, Κλάντζου Ευαγγελία, ΠΕ01 και την υπεύθυνη της χορωδίας Βούλγαρη Αναστασία ΠΕ86. Πολλά συγχαρητήρια δόθηκαν στους συντελεστές της γιορτής μαθητές και μαθήτριες για τη συμμετοχή τους και τη στήριξη του ρόλου που ανέλαβε ο καθένας / η καθεμία. Ευχαριστίες και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που μας τίμησαν με την παρουσία τους και μας γλύκαναν με τα γλυκά που κέρασαν όλη τη σχολική κοινότητα.

Ας σκεφτούμε τόνισε η Διευθύντρια ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν τη συντροφιά μας αυτές τις μέρες. Να επισκεφτούμε τους παππούδες και τους μοναχικούς συγγενείς μας για να δώσουμε αγάπη. Ο Χριστός αγάπησε χωρίς διακρίσεις όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα μήκη κι όλα τα πλάτη της γης αγάπησε ακόμη και τους εχθρούς του, αυτούς που τον πλήγωσαν, τον σταύρωσαν και τον πόνεσαν. Για μας σήμερα αξίζει να σεβαστούμε πολιτισμό των άλλων και μέσα από τον αλληλοσεβασμό, την αγάπη και την αλληλεγγύη θα επέλθει ειρηνική συνύπαρξη.

Η Διευθύντρια

Μαριάννα Αποστόλου