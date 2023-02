Νέα χρονιά, νέες τάσεις και το 2023 φέρνει μαζί του μια υπέροχη πρόταση για το χρώμα μαλλιών: το sombré. Σου θυμίζει κάτι; Μάλλον ναι και μιλώ για την τεχνική βαφής μαλλιών ombré, η οποία είναι πολύ διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια.

Φέτος, λοιπόν, το sombré έρχεται να αντικαταστήσει το ombré και να χαρίσει σε όλες τις γυναίκες μαλλιά σε απόχρωση κοντά στη φυσική τους, αλλά με περισσότερη ζωντάνια και λάμψη.

Οι δυο αυτές τεχνικές βαφής μαλλιών είναι παρόμοιες. Η διαφορά τους είναι ότι στο ombré είναι αισθητή η αντίθεση ανάμεσα στις σκούρες ρίζες και στις ανοιχτόχρωμες άκρες, σε σύγκριση με το sombré, στο οποίο το χρώμα κατανέμεται πιο ομοιόμορφα ξεκινώντας από τις ρίζες μέχρι τις άκρες. Στην ουσία, το sombré (aka subtle/soft ombré) είναι το διακριτικό ombré, όπως λέει και το όνομά του.