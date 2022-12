Είμαι αμετανόητη ξανθιά τα τελευταία 9 χρόνια. Το φυσικό μου είναι καστανόξανθο, αλλά εκεί κάπου στα 19 θέλησα να γίνω εντελώς ξανθιά και μπήκα κι εγώ σε αυτό το club. Και ποτέ δεν το μετάνιωσα. Έχω αδυναμία στο ξανθό, το λατρεύω και δεν το αλλάζω με τίποτα.

Από την πρώτη στιγμή που θέλησα να το κάνω, η κομμώτριά μου με προειδοποίησε και με συμβούλευσε: «Μαρία, το ξανθό θέλει ιδιαίτερη φροντίδα, δεν θέλει να το ξεχνάς και να το αφήνεις. Αν το αφήσεις θα σε αφήσει». Και τι εννοούσε με αυτό; Ότι το ξανθό εύκολα μπορεί να ξεθωριάσει, να κιτρινίσει και να αλλοιωθεί αν δεν το περιποιούμαι σωστά μέχρι να έρθει ο επόμενος μήνας για βαφή. Αν, λοιπόν, κι εσύ αναρωτιέσαι τι πρέπει τελικά να κάνεις για να περιποιείσαι σωστά τα ξανθά μαλλιά σου, συνέχισε να διαβάζεις…

Προσοχή με τα εργαλεία θερμότητας

Τέλειες οι καλοσχηματισμένες μπούκλες και το sleek hair look, αλλά τα εργαλεία hairstyling έχουν την τάση να αφυδατώνουν τα μαλλιά και να δημιουργούν ψαλίδα, αλλά και να κιτρινίζουν το ξανθό. Φρόντισε, λοιπόν, όταν θέλεις να χρησιμοποιήσεις πρέσα ισιώματος ή ψαλίδι μαλλιών, να επιλέξεις χαμηλή θερμοκρασία αλλά προηγουμένως να έχεις ψεκάσει τα μαλλιά σου με θερμοπροστατευτικό σπρέι.

Ενυδάτωση, ενυδάτωση, ενυδάτωση

Η ενυδάτωση είναι το Α και το Ω για τα ξανθά μαλλιά. Χρησιμοποίησε, λοιπόν, στη hair care routine σου μάσκες ειδικές για βαμμένα μαλλιά, αλλά και conditioners, ώστε να μην έρθεις αντιμέτωπη με ψαλίδα, σπάσιμο των άκρων και θαμπή όψη της τρίχας.

Στοχευμένη περιποίηση

Σίγουρα θα χρειαστείς ένα σαμπουάν, το οποίο να είναι ιδανικό για ξανθά μαλλιά και να τα «θωρακίζει» από το ξεθώριασμα. Προσοχή, όμως! Μη λούζεσαι κάθε μέρα, γιατί το μόνο που θα καταφέρεις είναι να αλλοιώσεις το ξανθό σου χρώμα. 2-3 φορές την εβδομάδα είναι μια καλή συχνότητα λουσίματος.

Μοβ σαμπουάν

Δεν είναι κακό πού και πού να χρησιμοποιείς μοβ σαμπουάν για να απομακρύνεις κιτρινίλες και πορτοκαλί τόνους από τα ξανθά μαλλιά σου. Για να το εφαρμόσεις σωστά, βρέξε πρώτα τα μαλλιά με ζεστό νερό, έτσι ώστε να ανοίξουν τα λέπια της τρίχας και να απορροφήσουν καλύτερα τις μωβ χρωστικές. Έπειτα, λούσου όπως με το κανονικό σαμπουάν, με τη διαφορά ότι θα πρέπει να αφήσεις το μοβ σαμπουάν για μερικά λεπτά- όσα προτείνουν οι οδηγίες στη συσκευασία. Τέλος, ξέβγαλε με δροσερό νερό για να κλείσουν τα λέπια της τρίχας και να συγκρατήσουν το χρώμα.