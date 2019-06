Wish: Η νέα πρόταση για την καλοκαιρινή διασκέδαση στην ιστορική γωνία της Στρατηγού Σαράφη

Η ιστορική γωνία της Στρατηγού Σαράφη μετατρέπεται μετά από αρκετά χρόνια σε ένα άκρως καλοκαιρινό σημείο γεμάτο ένταση, παλμό και διάθεση. Το Wish είναι μια νέα πρόταση βασισμένη στην απλότητα και τα στοιχεία του εμβληματικού κτιρίου και στους τόνους και ρυθμούς που θέλουμε να δώσουμε σε αυτό.

Σε καθημερινή βάση απολαύστε το ποτό ή το Cocktail σας από τη λίστα που δημιούργησε για εσάς ο Alexandros Kaltsas και η ομάδα των Bartender μας και γευτείτε τα ξεχωριστά tapas των chef Ιφιγένεια Τζιμαρά και Ζυγουράκη Κωνσταντίνου σε ένα περιβάλλον σκηνοθετημένο από τον Kostas Voutireas και τη +Lines.

Δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τον καλαίσθητο και εντυπωσιακό εσωτερικό χώρο του Wish τα party και τα δρώμενα κάθε Παρασκευής και Σαββάτου με την σύμπραξη των καλύτερων djs της πόλης καθώς και απίθανα live events και εκπλήξεις!

Wish Tapas Bar and Fine Partying λοιπόν και η έναρξη της ευχής μας δίνεται αυτή τη Παρασκευή 07/06 στις 21.00

Opening music act by :Christos Sarakatsianos Saturday’S Tunes by : Priamos Argyrousis and Andreas Papakostoulis Πληροφορίες/κρατήσεις :6989429413