Καλό μήνα σε όλες! Έφτασε ο πιο καυτός ομολογουμένως μήνας του καλοκαιριού και καθώς μπήκαμε στον Ιούλιο είμαστε πιο έτοιμες από ποτέ για καλοκαιρινές διακοπές! Πόσο έτοιμη, όμως, είσαι για να δημιουργήσεις νέα σύνολα στην πόλη, με καλοκαιρινή διάθεση που θα περιλαμβάνουν τα latest trends της σεζόν; Η απάντηση των περισσότερων αυτή τη στιγμή είναι καθόλου και καταλαβαίνω απόλυτα την άρνησή σου. Λίγο η πεσμένη διάθεση με όλα όσα μας συμβαίνουν, λίγο η ζέστη που μας επισκέφθηκε νωρίς, λίγο που δεν φύγαμε ακόμη διακοπές και το combo τζιν σορτσάκι-μπλουζάκι-σαγιονάρα έχει γίνει το go to σύνολο πολλών κοριτσιών. Λυπάμαι βέβαια που θα αναγκαστώ να πω κάτι τέτοιο εγώ, αλλά είναι εντελώς unacceptable! Υπάρχουν τόσα ωραία looks που μπορείς να δημιουργήσεις με pieces από τη ντουλάπα σου και σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις παρακάτω.

Φύγε για λίγο από τα κλισέ και ξεκόλλα από το Instagram και Tik Tok feed σου, γιατί η εβδομάδα ήταν εβδομάδα με fashion week. Πιο συγκεκριμένα, η Haute Couture Fashion Week πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι πριν λίγες μέρες και οι καλύτεροι street style photographers βρέθηκαν στα γνωστά τους πόστα για να απαθανατίσουν τα καλύτερα looks on the road. Και πίστεψέ με, έχοντας την ευκαιρία να βρεθώ σε ένα fashion week, θα σου πω ότι η εμπειρία του street style δεν έχει καμία σχέση με το αποτέλεσμα και τις εικόνες που βλέπουμε στο Instagram.

Μπορεί, βέβαια, να βρισκόμαστε στο Παρίσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το μόνο style που είδαμε στους δρόμους είναι το french chic, μιας και fashion insiders από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην πόλη του φωτός τις τελευταίες μέρες και έφεραν τι vibe τους στη γαλλική πρωτεύουσα.

Φορέματα, φούστες με ασύμμετρες μύτες και όγκους, πέδιλα και σανδάλια σε ανατρεπτικά χρωματικά combos, wide ανάλαφρα παντελόνια και αξεσουάρ που εντυπωσιάζουν είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που παρατηρήσαμε και θα βρεις και στα 10 παρακάτω φανταστικά σύνολα της gallery.

10 street style looks για τον Ιούλιο: