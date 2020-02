Weekend hairspiration: Εμπνεύσου για το χτένισμα του ΣΚ από τα κορίτσια στους δρόμους του Παρισιού

Πάρε παράδειγμα από τις Γαλλίδες και μην κάνεις τίποτα στα μαλλιά σου. Άφησέ τ ανα στεγνώσουν φυσικά και θα αποκτήσουν αυτόματα περισσότερο στιλ.

More is more οταν μιλάμε για τα κοκαλάκια. Ναι και στο κοντό καρέ.