Aν το κοιτάξει κάποιος από πάνω, η αρχιτεκτονική του σπιτιού θυμίζει τα φτερά και το σώμα τις πεταλούδες, ενώ οι τρύπες που έχει στο ταβάνι μοιάζουν με τα σχέδια που έχουν οι πεταλούδες στα φτερά τους.

Εντυπωσιάζει μονοκατοικία σε σχήμα πεταλούδας στη Βουλιαγμένη με τέσσερα υπνοδωμάτια, τέσσερα μπάνια εσωτερική πισίνα και τεχνητές λιμνούλες στον κήπο της.

Ωστόσο, ο επίδοξος αγοραστής θα πρέπει να συμβιβαστεί με δύο πράγματα: την αστρονομική τιμή της, στα 6,35 εκατ. ευρώ, και το γεγονός ότι δεν έχει τοίχους στον πάνω όροφό της.

Γύρω από τη λευκή βίλα των 500 τ.μ., βρίσκεται ένας πράσινος κήπος με τεχνητές λίμνες και μονοπάτια.



Ο πάνω όροφος, ο οποίος δεν έχει τοίχους, φιλοξενεί τα πολυτελή υπνοδωμάτια, τα οποία έχουν δωμάτιο-ντουλάπα, κεφαλάρι με καθρέφτη στο κρεβάτι και μεγάλα παράθυρα.



Το φως του ήλιου, το οποίο μπαίνει μέσα από τους πολλούς ανοιχτούς χώρους, δημιουργεί ιριδισμούς σε μωβ χρώμα μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού, δίνοντας την αίσθηση ότι η «πεταλούδα» ζωντανεύει.

Στον κάτω όροφο, μπορείτε να χαλαρώσετε στον καναπέ, ενώ οι τοίχοι είναι φτιαγμένοι από φυσικά πετρώματα.



Το μινιμαλιστικό σχέδιο της συγκεκριμένης μονοκατοικίας έχει προκαλέσει εντύπωση και στο εξωτερικό, με τη βρετανική Mirror να αφιερώνει δημοσίευμα για το «σπίτι-πεταλούδα».



