Μέχρι το 2019 ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν γνωστός στους συμπολίτες του για το πηγαίο γέλιο που τους προκαλούσε. Επαγγελματίας ηθοποιός, πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στην πετυχημένη κωμική σειρά «Υπηρέτης του Λαού», ενσαρκώνοντας έναν καθηγητή ιστορίας που κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, με τη βοήθεια των μαθητών του και ενός βίντεο που έγινε viral.

Υποδύθηκε έναν ιδεαλιστή εκπαιδευτικό, ονόματι Βασίλι Χολομπορόντκο, που τα έβαλε με τη διαφθορά και κέρδισε το ύπατο αξίωμα. Το τηλεοπτικό σόου που προβλήθηκε από το 2015 έως την άνοιξη του 2019 έγινε τεράστια επιτυχία ακόμη και εκτός συνόρων και προβλήθηκε ακόμη και στο Netflix.